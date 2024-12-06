НАПК проверяет данные журналистского расследования в отношении должностных лиц Главного сервисного центра МВД

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит мониторинг образа жизни нескольких должностных лиц сервисных центров Министерства внутренних дел в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас НАПК изучает данные, которые были обнародованы в журналистском расследовании "Bihus.Info" в отношении сотрудников Главного сервисного центра МВД в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 декабря было принято решение начать проведение мониторинга образа жизни нескольких должностных лиц, которые фигурируют в материале Bihus.Info.

"В отношении других должностных лиц сервисного центра, упомянутых в сюжете, анализ информации продолжается. Кроме того, осуществляются мониторинги образа жизни, начатые ранее в отношении должностных лиц сервисных центров МВД из нескольких других областей Украины", - добавили в НАПК.

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Напоминаем, в расследовании Bihus.Info утверждается, что сотрудники сервисного центра МВД в Киеве ездят на работу на автомобилях, которых нет в декларациях из-за оформления или на родственников, или на посторонних людей, также на их близких оформлено и другое дорогое имущество.