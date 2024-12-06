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Новости Борьба с коррупцией Е-декларации госслужащих
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НАПК проверяет данные журналистского расследования в отношении должностных лиц Главного сервисного центра МВД

НАЗК вивчає дані журналістського розслідування щодо посадовців Головного сервісного центру МВС

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит мониторинг образа жизни нескольких должностных лиц сервисных центров Министерства внутренних дел в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас НАПК изучает данные, которые были обнародованы в журналистском расследовании "Bihus.Info" в отношении сотрудников Главного сервисного центра МВД в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 декабря было принято решение начать проведение мониторинга образа жизни нескольких должностных лиц, которые фигурируют в материале Bihus.Info.

"В отношении других должностных лиц сервисного центра, упомянутых в сюжете, анализ информации продолжается. Кроме того, осуществляются мониторинги образа жизни, начатые ранее в отношении должностных лиц сервисных центров МВД из нескольких других областей Украины", - добавили в НАПК.

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Напоминаем, в расследовании Bihus.Info утверждается, что сотрудники сервисного центра МВД в Киеве ездят на работу на автомобилях, которых нет в декларациях из-за оформления или на родственников, или на посторонних людей, также на их близких оформлено и другое дорогое имущество.

Автор: 

МВД (9317) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+6
Як це кількох - там весь сервіснии центр живуть як пуріси
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06.12.2024 20:33
+6
Таке відбувається в КОЖНОМУ сервісному центрі- тільки шо прейскурант на дверіх не чіпляють,,Терпили знають розцінки і мовчки несуть по 300 зелених
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06.12.2024 20:39
+6
Ездил здавать на категорию "А1" в Черкасы, есть категории "В" и "С", так как в Днепре за 4 месяца не смог онлайн взять ниодного талона. В Черкасах инспектор "Лаптев А.К." продержал меня 3 часа на улице в ожидании приёма практического экзамена, потом выкатил холодный мопед и не дал даже прогреть его при температуре почти "0", наверное хотел взятку, понятно что не сдал, хотя мене почти полтиник и всю жизнь ездил на мопеде пока не ввели категорию и права на мопед. Снял на видео как инспектор брал взятки у 18 летних на категорию "В автомат", сначала хотел показать начальнику, потом подумал, скажет что из-за того что не сдал. После просмотра видео понял две вещи, первая нет смысла официально сдавать, никто не заинтересован кроме меня и других водителей на дороге, второе корупцию в МРЕО не победить, меняй название на "Сервисный центр" или "Публичный дом" всё одно. Пока без категории, но платить принципиально не буду, верю в Украину!!!
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06.12.2024 21:20
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Як це кількох - там весь сервіснии центр живуть як пуріси
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06.12.2024 20:33 Ответить
зараз в усіх центрах дупа стискається...не бояться загриміти, розуміють що доведеться розчехлитись...
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06.12.2024 21:00 Ответить
Таке відбувається в КОЖНОМУ сервісному центрі- тільки шо прейскурант на дверіх не чіпляють,,Терпили знають розцінки і мовчки несуть по 300 зелених
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06.12.2024 20:39 Ответить
Це шо там, "розбійники" завелись?
Користуватися, гади противні, тим, що нашому пріпіздєнту ніколи.
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06.12.2024 20:40 Ответить
Видадут нагороди як справжним бізнесменам
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06.12.2024 20:50 Ответить
Майже всю корупцію виявляють журналісти. А державні структури потім підхватують, і такі кажуть: - так, так, ми боремося, виявляємо, проводимо моніторинг (плять, моніторинг!!!), відреагуємо, розслідуємо, накажемо, посадимо. А далі... все тихенько. І ніхто про це не згадує.
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06.12.2024 20:55 Ответить
Военкомов тоже когда то проверяли и что? Шум для взбудораженных лохов,все уляжется и продолжится,как с прокуришками инвалидами и мсековцами,не будет ни судебных приговоров ни увольнений.
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06.12.2024 21:11 Ответить
Ще перевірте скільки серед працівників ТСЦ ,РСЦ інвалідів , прокуратура відпочиває ...
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06.12.2024 21:20 Ответить
Ездил здавать на категорию "А1" в Черкасы, есть категории "В" и "С", так как в Днепре за 4 месяца не смог онлайн взять ниодного талона. В Черкасах инспектор "Лаптев А.К." продержал меня 3 часа на улице в ожидании приёма практического экзамена, потом выкатил холодный мопед и не дал даже прогреть его при температуре почти "0", наверное хотел взятку, понятно что не сдал, хотя мене почти полтиник и всю жизнь ездил на мопеде пока не ввели категорию и права на мопед. Снял на видео как инспектор брал взятки у 18 летних на категорию "В автомат", сначала хотел показать начальнику, потом подумал, скажет что из-за того что не сдал. После просмотра видео понял две вещи, первая нет смысла официально сдавать, никто не заинтересован кроме меня и других водителей на дороге, второе корупцию в МРЕО не победить, меняй название на "Сервисный центр" или "Публичный дом" всё одно. Пока без категории, но платить принципиально не буду, верю в Украину!!!
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06.12.2024 21:20 Ответить
І шо? Заплатять штраф 100 тисяч гривень і підуть далі "працювати".
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06.12.2024 21:35 Ответить
Ще один лохотрон від зелених. Рішити ці питання дуже просто. Хто керівник сервісного центру, хто його керівник і хто вище. Все йде до міністра МВС. Якщо в мене в хаті бардак, то це не діти винуваті а я. Для кого цей цирк? Сервісний центр, міни, закупівлі, і син полковника фсб. Люди, нас чекають важкі часи. Всіх патріотів знищують, а підери з підпрашки чим далі тим більше. Сумно
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06.12.2024 21:42 Ответить
В Україні порушення знаходять лише журналісти,
хто знає, набіса ми утримуємо таку кількість правоохоронних та антикорупційних органів?
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06.12.2024 22:04 Ответить
Оформлял свежепригнанную машину на Бандеры в Киеве, инспектор хамил и общался - будто я пришел к нему домой и рылся в его холодильнике.
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07.12.2024 12:31 Ответить
Наказом начальника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України Миколи Рудика заступником керівника столичної філії ГСЦ МВС України став Олександр Бойко, який фігурував у справі про хабарництво.

Скандальне призначення відбулося у вересні цього року, через три місяці після санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо отримання неправоміного вигоди.

Про це пише https://naspravdi.today/uk/2023/10/05/u-mvs-ukrainy-*********-perevykhovuvaty-koruptsioneriv/ Naspravdi.Today у статті «У МВС України навчились перевиховувати корупціонерів», передає Lenta.UA.
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Як свідчить ухвала у справі №760/13582/23, 30 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м.Києва про надання дозволу на обшук у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000084 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, встановив, що: «Начальник сервісного центру (ТСЦ) Бойко Олександр Ярославович, 16.08.1992 народження, вступивши в злочинну змову з адміністратором ТСЦ Науменком, 08.05.1977 народження, організували механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за надання адміністративних послуг шляхом неможливості отримання останніми талону на обслуговування «день в день». До реалізації вказаної злочинної схеми залучено наступних осіб: Щамалюка Дмитра Олександровича, 13.07.1990 народження, та Підвисоцького Олега В'ячеславовича, 25.08.1969 народження який, перебуваючи на території ТСЦ здійснює пошук громадян та за грошову винагороду в розмірі від 3000 гривень до 4000 гривень пропонує надання адміністративних послуг без офіційного отримання електронного талону на обслуговування, які в подальшому надаються адміністратором ТСЦ Дацковим Сергієм Олександровичем, 17.04.1986 народження».

У зв'язку з цим слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора й надав дозвіл на проведення обшуку в приміщення територіального сервісного центру №8041. А вже за перебігом трьох місяців начальник територіального сервісного центру №8041 не тільки залишається на посаді, але й одночасно стає заступником начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м.Києві (філія МВС ГСЦ).
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07.12.2024 23:10 Ответить
 
 