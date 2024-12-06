НАПК проверяет данные журналистского расследования в отношении должностных лиц Главного сервисного центра МВД
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит мониторинг образа жизни нескольких должностных лиц сервисных центров Министерства внутренних дел в нескольких регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас НАПК изучает данные, которые были обнародованы в журналистском расследовании "Bihus.Info" в отношении сотрудников Главного сервисного центра МВД в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 декабря было принято решение начать проведение мониторинга образа жизни нескольких должностных лиц, которые фигурируют в материале Bihus.Info.
"В отношении других должностных лиц сервисного центра, упомянутых в сюжете, анализ информации продолжается. Кроме того, осуществляются мониторинги образа жизни, начатые ранее в отношении должностных лиц сервисных центров МВД из нескольких других областей Украины", - добавили в НАПК.
Напоминаем, в расследовании Bihus.Info утверждается, что сотрудники сервисного центра МВД в Киеве ездят на работу на автомобилях, которых нет в декларациях из-за оформления или на родственников, или на посторонних людей, также на их близких оформлено и другое дорогое имущество.
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Користуватися, гади противні, тим, що нашому пріпіздєнту ніколи.
хто знає, набіса ми утримуємо таку кількість правоохоронних та антикорупційних органів?
Скандальне призначення відбулося у вересні цього року, через три місяці після санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо отримання неправоміного вигоди.
Про це пише https://naspravdi.today/uk/2023/10/05/u-mvs-ukrainy-*********-perevykhovuvaty-koruptsioneriv/ Naspravdi.Today у статті «У МВС України навчились перевиховувати корупціонерів», передає Lenta.UA.
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Як свідчить ухвала у справі №760/13582/23, 30 червня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м.Києва про надання дозволу на обшук у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000084 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, встановив, що: «Начальник сервісного центру (ТСЦ) Бойко Олександр Ярославович, 16.08.1992 народження, вступивши в злочинну змову з адміністратором ТСЦ Науменком, 08.05.1977 народження, організували механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за надання адміністративних послуг шляхом неможливості отримання останніми талону на обслуговування «день в день». До реалізації вказаної злочинної схеми залучено наступних осіб: Щамалюка Дмитра Олександровича, 13.07.1990 народження, та Підвисоцького Олега В'ячеславовича, 25.08.1969 народження який, перебуваючи на території ТСЦ здійснює пошук громадян та за грошову винагороду в розмірі від 3000 гривень до 4000 гривень пропонує надання адміністративних послуг без офіційного отримання електронного талону на обслуговування, які в подальшому надаються адміністратором ТСЦ Дацковим Сергієм Олександровичем, 17.04.1986 народження».
У зв'язку з цим слідчий суддя задовольнив клопотання прокурора й надав дозвіл на проведення обшуку в приміщення територіального сервісного центру №8041. А вже за перебігом трьох місяців начальник територіального сервісного центру №8041 не тільки залишається на посаді, але й одночасно стає заступником начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м.Києві (філія МВС ГСЦ).