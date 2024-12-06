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Новини Війна
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Впродовж дня загарбники з різного озброєння обстріляли сім громад Сумщини, поранено людину, пошкоджені будинки

Ворожі обстріли Сумщини

Упродовж дня п'ятниці, 6 грудня, російські загарбники здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 148 вибухів на території семи громад області. В одній із громад поранено людину.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожим вогнем опинилися:

  • Миропільська громада: здійснено обстріл РСЗВ касетними снарядами (випущено снаряди з осколково-фугасними касетними бойовими елементами). Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення;
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів, скинув вибухові пристрої з БпЛА;
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії, мінометів, скинули з БПЛА вибухові пристрої;
  • Середино-Будська громада: з території РФ завдано удар FPV-дронами;
  • Дружбівська громада: зафіксовано удар FPV-дронами;
  • Великописарівська громада: з території РФ здійснено удар дронами типу "FPV", внаслідок прильоту FPV-дрону було пошкоджено приватний житловий будинок. Також був мінометний обстріл;
  • Есманьська громада: дві міни скинули росіяни на територію громади.

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Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


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обстріл із мінометів - це називається "проспали"...
Відстань розташування мінометів знаходиться в зоні досяжності ....
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06.12.2024 23:18 Відповісти
 
 