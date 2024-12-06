Впродовж дня загарбники з різного озброєння обстріляли сім громад Сумщини, поранено людину, пошкоджені будинки
Упродовж дня п'ятниці, 6 грудня, російські загарбники здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 148 вибухів на території семи громад області. В одній із громад поранено людину.
Про це у соцмережі Facebook повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожим вогнем опинилися:
- Миропільська громада: здійснено обстріл РСЗВ касетними снарядами (випущено снаряди з осколково-фугасними касетними бойовими елементами). Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу, пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення;
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів, скинув вибухові пристрої з БпЛА;
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії, мінометів, скинули з БПЛА вибухові пристрої;
- Середино-Будська громада: з території РФ завдано удар FPV-дронами;
- Дружбівська громада: зафіксовано удар FPV-дронами;
- Великописарівська громада: з території РФ здійснено удар дронами типу "FPV", внаслідок прильоту FPV-дрону було пошкоджено приватний житловий будинок. Також був мінометний обстріл;
- Есманьська громада: дві міни скинули росіяни на територію громади.
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