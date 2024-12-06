В течение дня захватчики из разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, ранен человек, повреждены дома
В течение дня пятницы, 6 декабря, российские захватчики совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 148 взрывов на территории семи громад области. В одной из громад ранен человек.
Об этом в соцсети Facebook сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражеским огнем оказались:
- Миропольская громада: осуществлен обстрел РСЗО кассетными снарядами (выпущены снаряды с осколочно-фугасными кассетными боевыми элементами). В результате обстрела ранен гражданский человек, повреждены жилые дома, нежилые помещения;
- Краснопольская громада: враг бил из минометов, сбросил взрывные устройства с БпЛА;
- Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов, сбросили с БПЛА взрывные устройства;
- Середино-Будская громада: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами;
- Дружбовская громада: зафиксирован удар FPV-дронами;
- Великописаревская громада: с территории РФ осуществлен удар дронами типа "FPV", в результате прилета FPV-дрона был поврежден частный жилой дом. Также был минометный обстрел;
- Эсманская громада: две мины сбросили россияне на территорию громады.
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