Враг совершил 34 обстрела Сумщины, повреждено почти 20 домов
5 декабря россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (12 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
- Великописаревская громада: с территории РФ осуществлен удар дроном-камикадзе типа "FPV" (3 взрыва), сбрасывание взрывчатых предметов с БпЛА (4 взрыва).
- Свесская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Глуховская громада: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва). В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов и 13 частных домов.
- Белопольская громада: произошло сбрасывание с вражеского БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
- Эсманьская громада: нанесена атака FPV дронами (5 взрывов).
- Хотинская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов), сбрасывание взрывного устройства с вражеского БПЛА (1 взрыв), удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв). В результате попадания БПЛА поврежден автомобиль.
- Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Кроме того, с территории рф осуществлен удар дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).
- Юнаковская громада: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Breezg
показать весь комментарий06.12.2024 01:15 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль