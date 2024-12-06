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Враг совершил 34 обстрела Сумщины, повреждено почти 20 домов

Обстріли Сумшини

5 декабря россияне совершили 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (12 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: с территории РФ осуществлен удар дроном-камикадзе типа "FPV" (3 взрыва), сбрасывание взрывчатых предметов с БпЛА (4 взрыва).
  • Свесская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Глуховская громада: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва). В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов и 13 частных домов.
  • Белопольская громада: произошло сбрасывание с вражеского БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Эсманьская громада: нанесена атака FPV дронами (5 взрывов).
  • Хотинская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов), сбрасывание взрывного устройства с вражеского БПЛА (1 взрыв), удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв). В результате попадания БПЛА поврежден автомобиль.
  • Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Кроме того, с территории рф осуществлен удар дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).

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Автор: 

обстрел (26995) Сумская область (3029)


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06.12.2024 01:15 Ответить
 
 