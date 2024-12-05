Постоянные вражеские обстрелы нанесли Харькову ущерб примерно на €10 млрд. Без домов остались 160 тысяч горожан, - Терехов

Российские захватчики почти ежедневно наносят удары по Харькову. Убытки от них сейчас оцениваются примерно в десять миллиардов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Таких разрушений, которые претерпел наш город, ни один город в стране (среди крупных городов) не претерпел", - подчеркнул он.

Для того, чтобы восстановить инфраструктуру Харькова придется немало инвестировать. Сейчас в городе убытки от атак оценивают примерно в десять миллиардов долларов.

Также в результате постоянных атак армии РФ без домов остались 160 тысяч жителей

"Их квартиры полностью разбиты. Нам нужно возвращать людей в город, нам нужно, чтобы люди жили в более-менее нормальных условиях несмотря на войну. Для этого нам нужны средства - конечно, мы используем средства городского бюджета, есть определенная субвенция, но этого недостаточно", - отметил Терехов.

Напомним, в течение ноября российские войска 26 раз атаковали Харьков, в результате чего повреждено 199 домов.

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