Постоянные вражеские обстрелы нанесли Харькову ущерб примерно на €10 млрд. Без домов остались 160 тысяч горожан, - Терехов
Российские захватчики почти ежедневно наносят удары по Харькову. Убытки от них сейчас оцениваются примерно в десять миллиардов евро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Таких разрушений, которые претерпел наш город, ни один город в стране (среди крупных городов) не претерпел", - подчеркнул он.
Для того, чтобы восстановить инфраструктуру Харькова придется немало инвестировать. Сейчас в городе убытки от атак оценивают примерно в десять миллиардов долларов.
Также в результате постоянных атак армии РФ без домов остались 160 тысяч жителей
"Их квартиры полностью разбиты. Нам нужно возвращать людей в город, нам нужно, чтобы люди жили в более-менее нормальных условиях несмотря на войну. Для этого нам нужны средства - конечно, мы используем средства городского бюджета, есть определенная субвенция, но этого недостаточно", - отметил Терехов.
Напомним, в течение ноября российские войска 26 раз атаковали Харьков, в результате чего повреждено 199 домов.
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- не в змозі влада захистити від ударів КАБ, як ця влада заявляє "нам потрібно людей сюди"?
- не в змозі влада забезпечити працею та житлом, соц.допомогою (бо корупція, зламані процеси економічні, ін.)
- ЗСУ легше обороняти місто та область, де мешканців менше
- і лише Терехову тут потрібні люди під бомбами, щоб мати субвенції, дотації, міжнародни гранти (терехов - це людина Кернеса та має спадщину методів роботи з бюджетом, як у кернеса-гепи)