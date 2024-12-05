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Постоянные вражеские обстрелы нанесли Харькову ущерб примерно на €10 млрд. Без домов остались 160 тысяч горожан, - Терехов

Удар по Харкову 8 листопада

Российские захватчики почти ежедневно наносят удары по Харькову. Убытки от них сейчас оцениваются примерно в десять миллиардов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Таких разрушений, которые претерпел наш город, ни один город в стране (среди крупных городов) не претерпел", - подчеркнул он.

Для того, чтобы восстановить инфраструктуру Харькова придется немало инвестировать. Сейчас в городе убытки от атак оценивают примерно в десять миллиардов долларов.

Также в результате постоянных атак армии РФ без домов остались 160 тысяч жителей

"Их квартиры полностью разбиты. Нам нужно возвращать людей в город, нам нужно, чтобы люди жили в более-менее нормальных условиях несмотря на войну. Для этого нам нужны средства - конечно, мы используем средства городского бюджета, есть определенная субвенция, но этого недостаточно", - отметил Терехов.

Напомним, в течение ноября российские войска 26 раз атаковали Харьков, в результате чего повреждено 199 домов.

Также смотрите: Около 200 домов повреждены в Харькове в результате российских обстрелов в ноябре. ИНФОГРАФИКА

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обстрел (26975) убытки (392) Харьков (7460)


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"Нам потрібно повертати людей до міста" - це дуже спірне твердження:
- не в змозі влада захистити від ударів КАБ, як ця влада заявляє "нам потрібно людей сюди"?
- не в змозі влада забезпечити працею та житлом, соц.допомогою (бо корупція, зламані процеси економічні, ін.)
- ЗСУ легше обороняти місто та область, де мешканців менше
- і лише Терехову тут потрібні люди під бомбами, щоб мати субвенції, дотації, міжнародни гранти (терехов - це людина Кернеса та має спадщину методів роботи з бюджетом, як у кернеса-гепи)
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05.12.2024 14:09 Ответить
Ось це треба доносити до світу про злочини рашиських варварів ,а то таке враження що влада намагаєтся применшити злочини рашиських катів. Ось зруйнували Маріуполь загинуло до 100 тисяч мирних громадян і що хтось чув від "найвеличнішого" про злочини рашиської орди ,натомість пустопорожні слова про саміт миру.
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05.12.2024 14:10 Ответить
 
 