Около 200 домов повреждены в Харькове в результате российских обстрелов в ноябре. ИНФОГРАФИКА

В течение ноября российские войска 26 раз атаковали Харьков, в результате чего повреждены 199 домов.

Об этом сообщил мэр города Харьков Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Из 26 обстрелов, которые Харьков пережил за ноябрь, 14 имели прямые разрушительные последствия для жилищного фонда", - отметил Терехов.

Так, по данным городского головы, в ноябре 2024 года в Харькове было повреждено 199 жилых домов, 3248 окон в квартирах, 28 кровель, 970 окон в местах общего пользования и 703 остекления балконов.

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"К этому времени мы успели закрыть почти все квартирные окна, все окна в местах общего пользования, 67% балконов и отремонтировать половину поврежденных кровель", - рассказал мэр.

Также сообщается, что для ликвидации последствий российских ударов коммунальные предприятия города каждый раз привлекали до 450 своих специалистов и до 50 единиц техники.

"Однако восстановление было бы значительно сложнее без помощи волонтеров, которые работали бок о бок с ремонтными бригадами и поддерживали пострадавших харьковчан. За что всем большое спасибо", - добавил Терехов.

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