Майже 200 будинків пошкоджено в Харкові внаслідок російських обстрілів у листопаді. ІНФОГРАФІКА

Упродовж листопада російські війська 26 разів атакували Харків, унаслідок чого пошкоджено 199 будинків.

Про це повідомив мер міста Харків Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"З 26 обстрілів, які Харків пережив за листопад, 14 мали прямі руйнівні наслідки для житлового фонду", - зазначив Терехов.

Так, за даними міського голови, у листопаді 2024 року у Харкові було пошкоджено 199 житлових будинків, 3248 вікон у квартирах, 28 покрівель, 970 вікон у місцях загального користування та 703 скління балконів.

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"До цього часу ми встигли закрити майже всі квартирні вікна, всі вікна у місцях загального користування, 67% балконів та відремонтувати половину пошкоджених покрівель", - розповів мер.

Також повідомляється, що для ліквідації наслідків російських ударів комунальні підприємства міста щоразу залучали до 450 своїх фахівців та до 50 одиниць техніки.

"Однак відновлення було б значно складнішим без допомоги волонтерів, які працювали пліч-о-пліч із ремонтними бригадами та підтримували постраждалих харківʼян. За що усім велика подяка", - додав Терехов.

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