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Наслідки ворожого удару по центру Харкова. ФОТОрепортаж

Зранку 25 листопада 2024 року війська РФ завдали ракетного удару по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов показав кадри наслідків ворожого обстрілу.

Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив по Київському району Харкова. Є пожежа та постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Згодом стало відомо, що РФ ударила по Харкову із ЗРК С-400. Кількість постраждалих зросла до 19, пошкоджено понад 40 будинків.

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589)


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25.11.2024 11:51 Відповісти
Це раша-терор!
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25.11.2024 12:28 Відповісти
 
 