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Харків створює "енергетичний острів" для автономності енергосистеми, - Терехов

Влада Харкова працює над створенням "енергетичного острова", який дозволить децентралізувати систему енергозабезпечення міста та зменшити залежність від інших регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера Харкова.

В ефірі "телемарафону" 24 листопада Ігор Терехов зазначив, що місто співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з виробниками спеціалізованого устаткування.

"Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють", - поділився мер. 

Стан енергосистеми Харкова 

Нагадаємо, енергосистема Харкова зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих російських обстрілів. 23 листопада у "Харківобленерго" повідомляли, що триває відновлення енергооб’єктів після масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. У місті продовжують діяти відключення електроенергії. 

Ще у березні росіяни зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто тепловою енергією. Керівництво теплоелектроцентралі заявляло, що навіть у разі повного фінансування та допомоги з виробництвом і постачанням нового устаткування, відновлення триватиме не один рік.

Крім того, російськими ударами повністю зруйнована одна з найбільших теплоелектростанцій у Харківській області - Зміївська.

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Автор: 

Харків (5589) енергетика (2594) Терехов Ігор (311)


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координати елементів "осторова", головне, кацапам не забудьте передати...
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25.11.2024 11:38 Відповісти
У Польщі така концепція (енергетична самодостатність гмін тобто районів) впроваджується вже багато років. А як же ж інакше, якщо путлєрівська раша поряд.
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25.11.2024 11:52 Відповісти
Харків молодець. А Київ задніх пасе у цьому питанні. Тільки на заході десь в підстанцію вдарить , столиця падає на графіки -7+2. А питання енергонезалежності столиці вже після відключення Чорнобился слід було ставити.
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25.11.2024 12:59 Відповісти
Києву таким дурницями займатись ніколи та й немає часу, потрібно забудовувати висотними монстрами історичний центр та паркові зони
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25.11.2024 13:33 Відповісти
сподіваюсь Острів НЕЗЛАМНИЙ !!!
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25.11.2024 13:38 Відповісти
 
 