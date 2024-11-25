Харків створює "енергетичний острів" для автономності енергосистеми, - Терехов

Влада Харкова працює над створенням "енергетичного острова", який дозволить децентралізувати систему енергозабезпечення міста та зменшити залежність від інших регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера Харкова.

В ефірі "телемарафону" 24 листопада Ігор Терехов зазначив, що місто співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з виробниками спеціалізованого устаткування.

"Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють", - поділився мер.

Стан енергосистеми Харкова

Нагадаємо, енергосистема Харкова зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих російських обстрілів. 23 листопада у "Харківобленерго" повідомляли, що триває відновлення енергооб’єктів після масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. У місті продовжують діяти відключення електроенергії.

Ще у березні росіяни зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто тепловою енергією. Керівництво теплоелектроцентралі заявляло, що навіть у разі повного фінансування та допомоги з виробництвом і постачанням нового устаткування, відновлення триватиме не один рік.

Крім того, російськими ударами повністю зруйнована одна з найбільших теплоелектростанцій у Харківській області - Зміївська.

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