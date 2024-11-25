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Харьков создает "энергетический остров" для автономности энергосистемы, - Терехов

Власти Харькова работают над созданием "энергетического острова", который позволит децентрализовать систему энергообеспечения города и уменьшить зависимость от других регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова.

В эфире "телемарафона" 24 ноября Игорь Терехов отметил, что город сотрудничает с международными партнерами, в частности с производителями специализированного оборудования.

"Мы сотрудничаем с международными партнерами, в частности производителями такого оборудования, ведь в Украине его не изготавливают", - поделился мэр.

Состояние энергосистемы Харькова

Напомним, энергосистема Харькова подверглась масштабным разрушениям в результате массированных российских обстрелов. 23 ноября в "Харьковоблэнерго" сообщали, что продолжается восстановление энергообъектов после массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. В городе продолжают действовать отключения электроэнергии.

Еще в марте россияне разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая обеспечивала город тепловой энергией. Руководство теплоэлектроцентрали заявляло, что даже в случае полного финансирования и помощи с производством и поставкой нового оборудования, восстановление займет не один год.

Кроме того, российскими ударами полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций в Харьковской области - Змиевская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по Харькову из ЗРК С-400. Количество пострадавших возросло до 19, повреждено более 40 домов

Автор: 

Харьков (7462) энергетика (2553) Терехов Игорь (255)


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координати елементів "осторова", головне, кацапам не забудьте передати...
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25.11.2024 11:38 Ответить
У Польщі така концепція (енергетична самодостатність гмін тобто районів) впроваджується вже багато років. А як же ж інакше, якщо путлєрівська раша поряд.
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25.11.2024 11:52 Ответить
Харків молодець. А Київ задніх пасе у цьому питанні. Тільки на заході десь в підстанцію вдарить , столиця падає на графіки -7+2. А питання енергонезалежності столиці вже після відключення Чорнобился слід було ставити.
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25.11.2024 12:59 Ответить
Києву таким дурницями займатись ніколи та й немає часу, потрібно забудовувати висотними монстрами історичний центр та паркові зони
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25.11.2024 13:33 Ответить
сподіваюсь Острів НЕЗЛАМНИЙ !!!
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25.11.2024 13:38 Ответить
 
 