Харьков создает "энергетический остров" для автономности энергосистемы, - Терехов

Власти Харькова работают над созданием "энергетического острова", который позволит децентрализовать систему энергообеспечения города и уменьшить зависимость от других регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Харькова.

В эфире "телемарафона" 24 ноября Игорь Терехов отметил, что город сотрудничает с международными партнерами, в частности с производителями специализированного оборудования.

"Мы сотрудничаем с международными партнерами, в частности производителями такого оборудования, ведь в Украине его не изготавливают", - поделился мэр.

Состояние энергосистемы Харькова

Напомним, энергосистема Харькова подверглась масштабным разрушениям в результате массированных российских обстрелов. 23 ноября в "Харьковоблэнерго" сообщали, что продолжается восстановление энергообъектов после массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. В городе продолжают действовать отключения электроэнергии.

Еще в марте россияне разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая обеспечивала город тепловой энергией. Руководство теплоэлектроцентрали заявляло, что даже в случае полного финансирования и помощи с производством и поставкой нового оборудования, восстановление займет не один год.

Кроме того, российскими ударами полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций в Харьковской области - Змиевская.

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