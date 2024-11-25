Последствия вражеского удара по центру Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 25 ноября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.
Как информирует Цензор.НЕТ, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов показал кадры последствий вражеского обстрела.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по Киевскому району Харькова. Есть пожар и пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура. Впоследствии стало известно, что РФ ударила по Харькову из ЗРК С-400. Количество пострадавших возросло до 19, повреждено более 40 домов.
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Татьяна Рогова
показать весь комментарий25.11.2024 11:51 Ответить Мне нравится 0
Oleh Hello #394797
показать весь комментарий25.11.2024 12:28 Ответить Мне нравится 2
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