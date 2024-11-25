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Последствия вражеского удара по центру Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 25 ноября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов показал кадры последствий вражеского обстрела.

Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару
Центр Харкова після удару

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил по Киевскому району Харькова. Есть пожар и пострадавшие, повреждена гражданская инфраструктура. Впоследствии стало известно, что РФ ударила по Харькову из ЗРК С-400. Количество пострадавших возросло до 19, повреждено более 40 домов.

Автор: 

обстрел (26995) Харьков (7462)


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25.11.2024 11:51 Ответить
Це раша-терор!
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25.11.2024 12:28 Ответить
 
 