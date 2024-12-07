Доба на Миколаївщині: під вогнем дві громади, окупанти атакували дронами та били з артилерії
Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 6 грудня, о 16:10 ворог атакував дроном типу FPV, а о 21:05 здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Також учора, 6 грудня, о 23:45 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти вдарили ракетою по Вознесенську, загинув чоловік.
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