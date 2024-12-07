Сутки на Николаевщине: под огнем две громады, оккупанты атаковали дронами и били из артиллерии
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера, 6 декабря, в 16:10 враг атаковал дроном типа FPV, а в 21:05 совершил артиллерийский обстрел по Куцурубской общине. Пострадавших нет.
Также вчера, 6 декабря, в 23:45 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты ударили ракетой по Вознесенску, погиб мужчина.
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