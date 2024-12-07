Сутки на Николаевщине: под огнем две громады, оккупанты атаковали дронами и били из артиллерии

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера, 6 декабря, в 16:10 враг атаковал дроном типа FPV, а в 21:05 совершил артиллерийский обстрел по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

Также вчера, 6 декабря, в 23:45 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Читайте также: Враг 389 раз ударил по Запорожской области, есть раненая. Николаевщину атаковал FPV-дронами

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты ударили ракетой по Вознесенску, погиб мужчина.