Війська РФ запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Вдень 7 грудня 2024 року війська РФ запускають із тактичної авіації керовані авіабомби на території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували FPV-дронами вугільне підприємство в Покровській громаді, поранено двох працівників.