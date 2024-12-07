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Війська РФ запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

КАБи на Донеччину

Вдень 7 грудня 2024 року війська РФ запускають із тактичної авіації керовані авіабомби на території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччину", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули КАБ на Куп’янськ, загинув чоловік, - ОВА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували FPV-дронами вугільне підприємство в Покровській громаді, поранено двох працівників.

Автор: 

Донецька область (8440) Повітряні сили (2630) КАБ (355)


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Ну и где работа наших F-16 которых мы три года ждали а когда получили то никто их не видел? Или они только гоняться за мопедами годятся
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07.12.2024 11:20 Відповісти
З тією зброєю і розвідкою, що є, - тільки за КР і мопедами.
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07.12.2024 11:27 Відповісти
А до цього, мабуть, не запускали? Коли нічого сказати, кажи: "британські вчені знайшли в океані мокру воду"
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07.12.2024 11:23 Відповісти
хочу почути промову лідора 73% клінічних ідіотів, якщо злізе із руць чи то члі.а дЄрьмака.
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07.12.2024 11:52 Відповісти
 
 