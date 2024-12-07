Окупанти атакували FPV-дронами вугільне підприємство в Покровській громаді, поранено двох працівників

Окупанти минулої доби атакували дронами житлові будинки та критичну інфраструктуру в Покровській громаді на Донеччині, унаслідок влучання трьох дронів на територію вугільного підприємства поранені двоє працівників.

Про це повідомили в Покровській МВА, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 11:40 зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у с. Котлине. Внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: водій КрАЗу 1988 р.н. має закритий перелам лівого передпліччя; охоронець, 1966 р.н. – осколкові поранення спини та лівого стегна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль. Підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено.

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Також 6 грудня о 07:20 ворог пошкодив газову трубу в мікрорайоні "Лазурний". Пошкодження вже ліквідовано, відключення абонентів не було.

Повідомляється, що в цій же частині міста о 10:10 відбулося влучання FPV-дрона у балкон житлової багатоповерхівки. Інформація що до постраждалих не надходила.



Близько 16:30 відбувся обстріл с-ща. Шевченко, у результаті чого зруйновано житловий будинок.

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