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Окупанти атакували FPV-дронами вугільне підприємство в Покровській громаді, поранено двох працівників

Окупанти атакували вугільне підприємство в Покровській громаді 6 грудня

Окупанти минулої доби атакували дронами житлові будинки та критичну інфраструктуру в Покровській громаді на Донеччині, унаслідок влучання трьох дронів на територію вугільного підприємства поранені двоє працівників.

Про це повідомили в Покровській МВА, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 11:40 зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у с. Котлине. Внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: водій КрАЗу 1988 р.н. має закритий перелам лівого передпліччя; охоронець, 1966 р.н. – осколкові поранення спини та лівого стегна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль. Підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено.

Також читайте: Доба на Донеччині: Дві людини поранено в Котлиному, під обстрілами перебували три райони

Також 6 грудня о 07:20 ворог пошкодив газову трубу в мікрорайоні "Лазурний". Пошкодження вже ліквідовано, відключення абонентів не було.

Повідомляється, що в цій же частині міста о 10:10 відбулося влучання FPV-дрона у балкон житлової багатоповерхівки. Інформація що до постраждалих не надходила.

Близько 16:30 відбувся обстріл с-ща. Шевченко, у результаті чого зруйновано житловий будинок.

Також читайте: Відстань до Покровська від лінії фронту - п’ять кілометрів, до промислових підприємств - 14 км, шахти продовжують працювати, - начальник МВА Добряк

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) Покровськ (623)


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Рінатка, бляха, зараз русня тобі 40% бізнесу на нуль помножить. Ну роби хоч ти хоч щось, якщо зєлєні імпотенти на мАцкву вологими очима дивляться. Це ж твої власні гроші, трясця.
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07.12.2024 11:18 Відповісти
Ахметов відмовився очолити Донецьку область у 2014-му, тому що «сильно любить Донбас» - Турчинов
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07.12.2024 11:51 Відповісти
Зараз русня йому коксову шахту єдину зупинить, що він тоді робитиме?
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07.12.2024 11:55 Відповісти
Ще сильніше любитиме Донбас.
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07.12.2024 11:56 Відповісти
Хто там на днях з донецької ова хвалився що шахти працюють і усе заїпісь і під контролем, це був доклад для орків чи що то було?
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07.12.2024 15:10 Відповісти
 
 