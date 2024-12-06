Відстань до Покровська від лінії фронту - п’ять кілометрів, до промислових підприємств - 14 км, шахти продовжують працювати, - начальник МВА Добряк

Попри те що ворог фактично стоїть біля Покровська критична інфраструктура міста продовжує працювати, зокрема видобуток і відвантаження вугілля з шахт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він зазначив, що на підприємствах критичної інфраструктури задіяно близько п’яти тисяч працівників.

"Ворог і надалі обстрілює наші промислові об’єкти. Адже відстань до Покровська від лінії фронту – п’ять кілометрів, до промислових підприємств – 14 км", - сказав Добряк

Також начальник Покровської МВА розповів, що у місті досі працює два ринки, є небагато магазинів, які працюють. Міська лікарня теж функціонує, там на зміні чатує двоє медиків. Поки ще діють два відділення "Нової пошти", відділення "Укрпошти", але все може змінитися наступного тижня. Адже майже 60% житлової забудови зруйнували окупанти.

"Посилилися ворожі обстріли – у середньому до десяти кожної доби. Щодня є поранені або вбиті цивільні. Це пов’язано з тим, що російські FPV-дрони, ствольна артилерія і КАБи покривають обстрілами майже весь Покровськ", - зазначив Добряк.

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