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Відстань до Покровська від лінії фронту - п’ять кілометрів, до промислових підприємств - 14 км, шахти продовжують працювати, - начальник МВА Добряк

У частині Покровська немає світла

Попри те що ворог фактично стоїть біля Покровська критична інфраструктура міста продовжує працювати, зокрема  видобуток і відвантаження вугілля з шахт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він зазначив, що на підприємствах критичної інфраструктури задіяно близько п’яти тисяч працівників. 

"Ворог і надалі обстрілює наші промислові об’єкти. Адже відстань до Покровська від лінії фронту – п’ять кілометрів, до промислових підприємств – 14 км", - сказав Добряк

Також начальник Покровської МВА розповів, що у місті досі працює два ринки, є небагато магазинів, які працюють. Міська лікарня теж функціонує, там на зміні чатує двоє медиків. Поки ще діють два відділення "Нової пошти", відділення "Укрпошти", але все може змінитися наступного тижня. Адже майже 60% житлової забудови зруйнували окупанти.

"Посилилися ворожі обстріли – у середньому до десяти кожної доби. Щодня є поранені або вбиті цивільні. Це пов’язано з тим, що російські FPV-дрони, ствольна артилерія і КАБи покривають обстрілами майже весь Покровськ", - зазначив Добряк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО вважають, що війська РФ сповільняться після Покровська у разі його падіння: "Українці підготували лінію укріплень"

Автор: 

обстріл (28428) Покровськ (623)


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Пане добряк, для кого ця інформація, стосовно працюючих шахт ?
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06.12.2024 13:53 Відповісти
Треба ще графік роботи і вивозу змін опублікувати.
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06.12.2024 14:16 Відповісти
Хтось має непогану копійку з тих шахт, раз вони досі продовжують працювати...
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06.12.2024 13:59 Відповісти
Мабуть народ України, чи Я помиляюся?
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06.12.2024 14:17 Відповісти
Народ України точно має зиск, аж два!
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06.12.2024 14:52 Відповісти
.... геолокацію ще б скинув і тоді був би повний 3.14здець!
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06.12.2024 14:42 Відповісти
А то вона їм невідома.
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06.12.2024 16:17 Відповісти
Про 5км говорили ещё с мая месяца этого года. Покровск выстоит и люди вернуться домой.
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07.12.2024 07:27 Відповісти
 
 