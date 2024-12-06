Расстояние до Покровска от линии фронта - пять километров, до промышленных предприятий - 14 км, шахты продолжают работать, - начальник ГВА Добряк

Несмотря на то что враг фактически стоит возле Покровска критическая инфраструктура города продолжает работать, в частности добыча и отгрузка угля с шахт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Он отметил, что на предприятиях критической инфраструктуры задействовано около пяти тысяч работников.

"Враг продолжает обстреливать наши промышленные объекты. Ведь расстояние до Покровска от линии фронта - пять километров, до промышленных предприятий - 14 км", - сказал Добряк

Также начальник Покровской ГВА рассказал, что в городе до сих пор работает два рынка, есть немного магазинов, которые работают. Городская больница тоже функционирует, там на смене дежурят двое медиков. Пока еще действуют два отделения "Нової пошти", отделение "Укрпошта", но все может измениться на следующей неделе. Ведь почти 60% жилой застройки разрушили оккупанты.

"Усилились вражеские обстрелы, в среднем - до десяти каждые сутки. Ежедневно есть раненые или убитые гражданские. Это связано с тем, что российские FPV-дроны, ствольная артиллерия и КАБы покрывают обстрелами почти весь Покровск", - отметил Добряк.

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