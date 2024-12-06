РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6912 посетителей онлайн
Новости
20 969 9

Расстояние до Покровска от линии фронта - пять километров, до промышленных предприятий - 14 км, шахты продолжают работать, - начальник ГВА Добряк

У частині Покровська немає світла

Несмотря на то что враг фактически стоит возле Покровска критическая инфраструктура города продолжает работать, в частности добыча и отгрузка угля с шахт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Он отметил, что на предприятиях критической инфраструктуры задействовано около пяти тысяч работников.

"Враг продолжает обстреливать наши промышленные объекты. Ведь расстояние до Покровска от линии фронта - пять километров, до промышленных предприятий - 14 км", - сказал Добряк

Также начальник Покровской ГВА рассказал, что в городе до сих пор работает два рынка, есть немного магазинов, которые работают. Городская больница тоже функционирует, там на смене дежурят двое медиков. Пока еще действуют два отделения "Нової пошти", отделение "Укрпошта", но все может измениться на следующей неделе. Ведь почти 60% жилой застройки разрушили оккупанты.

"Усилились вражеские обстрелы, в среднем - до десяти каждые сутки. Ежедневно есть раненые или убитые гражданские. Это связано с тем, что российские FPV-дроны, ствольная артиллерия и КАБы покрывают обстрелами почти весь Покровск", - отметил Добряк.

Читайте также: В НАТО считают, что войска РФ замедлятся после Покровска в случае его падения: "Украинцы подготовили линию укреплений"

Автор: 

обстрел (26995) Покровск (583)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пане добряк, для кого ця інформація, стосовно працюючих шахт ?
показать весь комментарий
06.12.2024 13:53 Ответить
Треба ще графік роботи і вивозу змін опублікувати.
показать весь комментарий
06.12.2024 14:16 Ответить
Хтось має непогану копійку з тих шахт, раз вони досі продовжують працювати...
показать весь комментарий
06.12.2024 13:59 Ответить
Мабуть народ України, чи Я помиляюся?
показать весь комментарий
06.12.2024 14:17 Ответить
Народ України точно має зиск, аж два!
показать весь комментарий
06.12.2024 14:52 Ответить
.... геолокацію ще б скинув і тоді був би повний 3.14здець!
показать весь комментарий
06.12.2024 14:42 Ответить
А то вона їм невідома.
показать весь комментарий
06.12.2024 16:17 Ответить
Про 5км говорили ещё с мая месяца этого года. Покровск выстоит и люди вернуться домой.
показать весь комментарий
07.12.2024 07:27 Ответить
 
 