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Новости Война
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В НАТО считают, что войска РФ замедлятся после Покровска в случае его падения: "Украинцы подготовили линию укреплений"

Високопосадовець НАТО про можливе захоплення Покровська військами РФ

Аналитики Североатлантического Альянса ожидают, что продвижение российских войск после Покровска Донецкой области замедлится, если им удастся его захватить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, который общался на условиях анонимности перед началом министерской встречи в Брюсселе

Он отметил, что в последнее время войска РФ имели резкое продвижение, захватывая новую территорию.

"Сейчас очевидно, что украинская линия фронта - под растущим давлением. Был период, когда я говорил о продвижении россиян на 10 метров в день, сейчас кое-где мы видим изменения до 10 километров в день", - сказал представитель Альянса.

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В то же время, подчеркнул он, это была "простая территория" и в дальнейшем армия Украины сможет сдерживать натиск эффективнее.

Мы рассчитываем, что после Покровска продвижение замедлится, поскольку там украинцы подготовили линию укреплений. Мы ожидаем, что будет более сильное сопротивление", - заявил представитель НАТО.

Отвечая на вопрос "ЕП", чиновник, однако, уточнил, что не считает захват Покровска абсолютно неизбежным.

"Я не стану прогнозировать, точно ли Покровск упадет, или когда это может произойти, но сейчас Россия действительно имеет импульс, который играет в пользу этого", - добавил он.

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По словам чиновника, прогнозы относительно изменения тренда перемещения линии фронта и возможности перехода украинцев в контрнаступление являются более осторожными.

"Зимняя погода повлияет - в конце концов, грязь в полях мешает продвижению линии фронта. Однако главное, что может остановить продвижение россиян, - это военный персонал, и достаточное количество необходимого оружия", - добавил он.

Автор: 

НАТО (9977) Донецкая область (9621) Покровск (590)


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А ще дехто вважає, що ***** задовольниться, якщо згодувати йому Україну...
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03.12.2024 17:18 Ответить
Cподіваю ЗеШапіто підготувало лінію укріплень не рівня Харківської. Інакше буде біда
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03.12.2024 17:18 Ответить
не смiши
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03.12.2024 17:21 Ответить
Все деньги на вовыну тысячу пошли . На укрепрайоны как всегда, денег нет.
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03.12.2024 17:20 Ответить
зате е бескоштовне населення, яке пошлють у поле помирать пiд кабами
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03.12.2024 17:22 Ответить
Економити на резервах , на зброї і *********** , це теж не вихід .
Я розумію що попереду ще не один рік війни - в умовах припинення допомоги США , але все ж ...
До добра таке не доведе . Бо кацапи схоже пішли ва-банк .
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03.12.2024 22:01 Ответить
в умовах припинення допомоги США ніяких років у нас не буде
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04.12.2024 00:24 Ответить
 
 