В НАТО считают, что войска РФ замедлятся после Покровска в случае его падения: "Украинцы подготовили линию укреплений"

Аналитики Североатлантического Альянса ожидают, что продвижение российских войск после Покровска Донецкой области замедлится, если им удастся его захватить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, который общался на условиях анонимности перед началом министерской встречи в Брюсселе

Он отметил, что в последнее время войска РФ имели резкое продвижение, захватывая новую территорию.

"Сейчас очевидно, что украинская линия фронта - под растущим давлением. Был период, когда я говорил о продвижении россиян на 10 метров в день, сейчас кое-где мы видим изменения до 10 километров в день", - сказал представитель Альянса.

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В то же время, подчеркнул он, это была "простая территория" и в дальнейшем армия Украины сможет сдерживать натиск эффективнее.

Мы рассчитываем, что после Покровска продвижение замедлится, поскольку там украинцы подготовили линию укреплений. Мы ожидаем, что будет более сильное сопротивление", - заявил представитель НАТО.

Отвечая на вопрос "ЕП", чиновник, однако, уточнил, что не считает захват Покровска абсолютно неизбежным.

"Я не стану прогнозировать, точно ли Покровск упадет, или когда это может произойти, но сейчас Россия действительно имеет импульс, который играет в пользу этого", - добавил он.

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По словам чиновника, прогнозы относительно изменения тренда перемещения линии фронта и возможности перехода украинцев в контрнаступление являются более осторожными.

"Зимняя погода повлияет - в конце концов, грязь в полях мешает продвижению линии фронта. Однако главное, что может остановить продвижение россиян, - это военный персонал, и достаточное количество необходимого оружия", - добавил он.