РФ атаковала Покровскую громаду Донетчины: 1 человек погиб, есть раненый. ФОТО
Российские войска атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненый.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Так, РФ ударила дроном по Котлино, погиб 1 человек, 1 ранен, повреждено авто.
"В Покровске повреждены 8 многоэтажек и 2 автомобиля. Информация о пострадавших в городе пока не поступала", - говорится в сообщении.
Обстрелы Донетчины
2 декабря 2024 года российские оккупанты обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, 3 ранены.
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