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РФ атаковала Покровскую громаду Донетчины: 1 человек погиб, есть раненый. ФОТО

Российские войска атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, РФ ударила дроном по Котлино, погиб 1 человек, 1 ранен, повреждено авто.

РФ обстріляла Покровську громаду: є загиблий та поранений

"В Покровске повреждены 8 многоэтажек и 2 автомобиля. Информация о пострадавших в городе пока не поступала", - говорится в сообщении.

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Обстрелы Донетчины

2 декабря 2024 года российские оккупанты обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, 3 ранены.

Автор: 

обстрел (27093) Покровск (590) Котлино (18)


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