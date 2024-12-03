РФ атакувала Покровську громаду Донеччини: 1 особа загинула, є поранений. ФОТО
Російські війська атакували Покровську громаду Донеччини, внаслідок чого є загиблий та поранений.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Так, РФ вдарила дроном по Котлиному, загинула 1 особа, 1 поранено, пошкоджено авто.
"У Покровську пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 автомобілі. Інформація про постраждалих в місті наразі не надходила", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Донеччини
2 грудня 2024 року російські окупанти обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого 1 особа загинула, 3 поранено.
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