Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: загинула людина, 3 - поранені

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому та прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки; у Шевченку поранено 2 людини; пошкоджено будинок у Родинському і будинок у Леонтовичах. Під вогнем Гродівська і Мирноградська громади.

Краматорський район

У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені 6 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, 5 людей поранено

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 192 людини, зокрема 18 дітей.