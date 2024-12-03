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Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: загинула людина, 3 - поранені

Обстріли Донеччини

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому та прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки; у Шевченку поранено 2 людини; пошкоджено будинок у Родинському і будинок у Леонтовичах. Під вогнем Гродівська і Мирноградська громади.

Краматорський район

У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені 6 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.

Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 192 людини, зокрема 18 дітей.

Автор: 

обстріл (28274) Донецька область (8347) Покровськ (608) Сіверськ (73) Курахове (122)


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