Війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини: загинула людина, 3 - поранені
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому та прилеглих селах пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки; у Шевченку поранено 2 людини; пошкоджено будинок у Родинському і будинок у Леонтовичах. Під вогнем Гродівська і Мирноградська громади.
Краматорський район
У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені 6 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля.
Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 192 людини, зокрема 18 дітей.
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