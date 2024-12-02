За добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, 5 людей поранено

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. Протягом 1 листопада під ворожим вогнем опинилися щонайменше 20 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Під постійними обстрілами Курахове, Успенівка, Ганнівка, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Дачне, Дальнє, Іллінка, Сонцівка, Берестки, Зоря і Новодмитрівка.

Вчора, 1 грудня, близько 09:00 в результаті ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено легковий автомобіль, який рухався однією з головних автодоріг у Покровську. Інформація що до постраждалих не надходила.

О 14:30 стався обстріл с-ща. Шевченко, в результаті чого зазнали поранення 2 цивільні особи. Евакуація потерпілих неможлива у зв’язку з безпековою ситуацією – селище знаходиться під постійними обстрілами з боку російських військ.

О 14:50 під удар потрапив приватний будинок у східній частині Покровська. Пошкоджено паркан, вікна, дах домоволодіння.

Близько 15.30 на автодорозі Удачне-Покровськ ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, в якому перебувала сімейна пара - чоловік 1979 р.н. та жінка 1981 р.н. Постраждалі отримали осколкові травми. Направлені до лікарні ім.Мечнікова у м. Дніпро.

Крім того, внаслідок падіння дрона пошкоджений надземний розподільний газопровід середнього тиску в західній частині міста. Фахівці газової служби виконали аварійні роботи. Абонентів від газопостачання не відключали.

Краматорський район

У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові приміщення.

З лінії фронту евакуйовано 144 людини, у тому числі 18 дітей.

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