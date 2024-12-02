Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщину: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині внаслідок атаки безпілотників пошкоджено будинки у двох селах.

Про це заявив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Прилуцькому районі в одному із сіл пошкоджено приватний житловий будинок та авто.

У селі Ніжинського району - пошкоджено домівку, зруйновано господарську будівлю.

Потерпілих немає.

Читайте: Уламками БПЛА пошкоджено декілька будівель на Буковині











