Наслідки атаки БПЛА на Чернігівщину: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
На Чернігівщині внаслідок атаки безпілотників пошкоджено будинки у двох селах.
Про це заявив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Прилуцькому районі в одному із сіл пошкоджено приватний житловий будинок та авто.
У селі Ніжинського району - пошкоджено домівку, зруйновано господарську будівлю.
Потерпілих немає.
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