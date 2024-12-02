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Последствия атаки БПЛА на Черниговщину: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Черниговщине в результате атаки беспилотников повреждены дома в двух селах.

Об этом заявил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Прилуцком районе в одном из сел повреждены частный жилой дом и авто.

В селе Нежинского района - поврежден дом, разрушено хозяйственное здание.

Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломками БПЛА повреждено несколько зданий на Буковине

Наслідки обстрілу Чернігівщини в ніч на 2 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Чернігівщини в ніч на 2 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Чернігівщини в ніч на 2 листопада 2024 року
Наслідки обстрілу Чернігівщини в ніч на 2 листопада 2024 року

Автор: 

обстрел (27093) Черниговщина (1485)


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