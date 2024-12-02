Последствия атаки БПЛА на Черниговщину: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Черниговщине в результате атаки беспилотников повреждены дома в двух селах.
Об этом заявил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Прилуцком районе в одном из сел повреждены частный жилой дом и авто.
В селе Нежинского района - поврежден дом, разрушено хозяйственное здание.
Пострадавших нет.
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