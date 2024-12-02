Обломками БПЛА повреждено несколько зданий на Буковине

Ночью российские БПЛА атаковали Черновицкую область, в результате чего повреждены несколько зданий.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Запарнюк, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе ночной вражеской атаки над областью уничтожили вражеский беспилотник. В результате падения его обломков повреждены несколько зданий в одном из сел Днестровского района.



К счастью, погибших или раненых нет. На место отправились все профильные службы", - говорится в сообщении.

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Атака БПЛА 2 декабря 2024 года

В ночь на 2 декабря 2024 года враг атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Силы ПВО уничтожили 52 БПЛА, 50 - локально потеряно.

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