За сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, 5 человек ранены

Российские захватчики не прекращают обстрелов Донетчины. В течение 1 ноября под вражеским огнем оказались по меньшей мере 20 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Под постоянными обстрелами Курахово, Успеновка, Анновка, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Дачное, Дальнее, Ильинка, Сонцовка, Берестки, Заря и Новодмитровка.

Вчера, 1 декабря, около 09:00 в результате вражеского обстрела FPV-дроном поврежден легковой автомобиль, который двигался по одной из главных автодорог в Покровске. Информация о пострадавших не поступала.

В 14:30 произошел обстрел с-ща. Шевченко, в результате чего получили ранения 2 гражданских лица. Эвакуация пострадавших невозможна в связи с ситуацией с безопасностью - поселок находится под постоянными обстрелами со стороны российских войск.

В 14:50 под удар попал частный дом в восточной части Покровска. Повреждены забор, окна, крыша домовладения.

Около 15.30 на автодороге Удачное-Покровск вражеский дрон попал в легковой автомобиль, в котором находилась семейная пара - мужчина 1979 г.р. и женщина 1981 г.р. Пострадавшие получили осколочные травмы. Направлены в больницу им.Мечникова в г. Днепр.

Кроме того, в результате падения дрона поврежден надземный распределительный газопровод среднего давления в западной части города. Специалисты газовой службы выполнили аварийные работы. Абонентов от газоснабжения не отключали.

Краматорский район

В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 6 объектов. Обстреляны окраины Константиновской и Лиманской громад.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка, инфраструктурный объект и 2 нежилых помещения.

С линии фронта эвакуированы 144 человека, в том числе 18 детей.

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