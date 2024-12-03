Войска РФ обстреляли 3 района Донетчины: погиб человек, 3 – ранены
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Курахово и близлежащих селах повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 дома; в Шевченко ранены 2 человека; поврежден дом в Родинском и дом в Леонтовичах. Под огнем Гродовская и Мирноградская громады.
Краматорский район
В Старой Николаевке Ильиновской громады повреждены 6 объектов. Обстреляны окраины Константиновской и Лиманской громад.
Бахмутский район
В Северске повреждены 6 домов. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.
Также отмечается, что с линии фронта эвакуированы 192 человека, в том числе 18 детей.
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