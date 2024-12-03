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Последствия вражеских обстрелов Покровска и Константиновки: двое погибших, по меньшей мере, 5 раненых. ФОТОрепортаж

Двое погибших и по меньшей мере 5 раненых в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. Полиция документирует последствия российских ударов по Покровску и Константиновке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Удар по Покровску

Как отмечается, по Покровску россияне ударили, предварительно, бомбой "УМПБ Д-30СН", попали в девятиэтажку.

Погибла 61-летняя женщина. Еще двое гражданских лиц получили ранения. Повреждены 6 многоквартирных домов и три гражданских автомобиля.

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Удар по Константиновке

По данным Нацполиции, Константиновку войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии - убили 52-летнего местного жителя. Трое гражданских мужчин в возрасте 38, 55, 65 лет получили травмы.

Повреждены три многоквартирных дома, учебное заведение, гражданское авто, газопровод.

Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские войска атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненый. Также сообщалось, что РФ из артиллерии ударила по Константиновке: 1 погибший, 3 раненых.

Автор: 

обстрел (27093) Донецкая область (9612) Покровск (590) Константиновка (20)


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Повідомляють, що на пітьму летить астероїд, який, як очікується, зустрінеться із земною поверхнею сьогодні о 19 год. 17 хв. за московитським часом.
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03.12.2024 15:36 Ответить
Та то кацапи самі вигадують. https://news.online.ua/u-nasa-poperedili-pro-nablizennia-dvox-nebezpecnix-asteroyidiv-do-zemli-888019/ NASA іншої думки.
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03.12.2024 15:49 Ответить
 
 