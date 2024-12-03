Последствия вражеских обстрелов Покровска и Константиновки: двое погибших, по меньшей мере, 5 раненых. ФОТОрепортаж

Двое погибших и по меньшей мере 5 раненых в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. Полиция документирует последствия российских ударов по Покровску и Константиновке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Удар по Покровску

Как отмечается, по Покровску россияне ударили, предварительно, бомбой "УМПБ Д-30СН", попали в девятиэтажку.

Погибла 61-летняя женщина. Еще двое гражданских лиц получили ранения. Повреждены 6 многоквартирных домов и три гражданских автомобиля.

Также читайте: Враг пытается пробиться в Часовом Яру: штурмует позиции ВСУ в "лоб" и пробует зайти в тыл, - 24 ОМБр

Удар по Константиновке

По данным Нацполиции, Константиновку войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии - убили 52-летнего местного жителя. Трое гражданских мужчин в возрасте 38, 55, 65 лет получили травмы.

Повреждены три многоквартирных дома, учебное заведение, гражданское авто, газопровод.



























Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские войска атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненый. Также сообщалось, что РФ из артиллерии ударила по Константиновке: 1 погибший, 3 раненых.