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РФ из артиллерии ударила по Константиновке: 1 погибший, 3 раненых. ФОТО

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, ранения получили 3.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли город из артиллерии сегодня утром. Погиб 52-летний мужчина, три человека получили ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также повреждены 3 многоэтажки, админздание, газопровод и автомобиль.

РФ обстріляла Костянтинівку: 1 особа загинула, 3 поранено

Обстрелы Донетчины

2 декабря 2024 года российские оккупанты обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, 3 ранены.

Сегодня оккупанты атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненый.

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обстрел (27093) Константиновка (20)


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03.12.2024 14:44 Ответить
 
 