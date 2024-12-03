РФ из артиллерии ударила по Константиновке: 1 погибший, 3 раненых. ФОТО
Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, ранения получили 3.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли город из артиллерии сегодня утром. Погиб 52-летний мужчина, три человека получили ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.
Также повреждены 3 многоэтажки, админздание, газопровод и автомобиль.
Обстрелы Донетчины
2 декабря 2024 года российские оккупанты обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, 3 ранены.
Сегодня оккупанты атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненый.
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Чайка Київ
показать весь комментарий03.12.2024 14:44 Ответить Мне нравится 1
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