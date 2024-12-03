РФ з артилерії вдарила по Костянтинівці: 1 загиблий, 3 поранених. ФОТО

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 3.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.

Обстріли Донеччини

2 грудня 2024 року російські окупанти обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого 1 особа загинула, 3 поранено.

Сьогодні окупанти атакували Покровську громаду Донеччини, внаслідок чого є загиблий та поранений.

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