РФ з артилерії вдарила по Костянтинівці: 1 загиблий, 3 поранених. ФОТО
Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, внаслідок чого загинула 1 особа, поранення дістали 3.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.
Обстріли Донеччини
2 грудня 2024 року російські окупанти обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого 1 особа загинула, 3 поранено.
Сьогодні окупанти атакували Покровську громаду Донеччини, внаслідок чого є загиблий та поранений.
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показати весь коментар03.12.2024 14:44 Відповісти Мені подобається 1
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