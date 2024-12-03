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Новини Війна
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У НАТО вважають, що війська РФ сповільняться після Покровська у разі його падіння: "Українці підготували лінію укріплень"

Високопосадовець НАТО про можливе захоплення Покровська військами РФ

Аналітики Північноатлантичного Альянсу очікують, що просування російських військ після Покровська Донецької області сповільниться, якщо їм вдасться його захопити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі

Він зазначив, що останнім часом війська РФ мали різке просування, захоплюючи нову територію.

"Зараз очевидно, що українська лінія фронту – під зростаючим тиском. Був період, коли я говорив про просування росіян на 10 метрів на день, зараз подекуди ми бачимо зміни до 10 кілометрів на день", - сказав представник Альянсу.

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Водночас, наголосив він, це була "проста територія" і надалі армія України зможе стримувати натиск ефективніше.

Ми розраховуємо, що після Покровська просування уповільниться, оскільки там українці підготували лінію укріплень. Ми очікуємо, що буде сильніший опір", - заявив представник НАТО.

Відповідаючи на запитання "ЄП", чиновник, однак, уточнив, що не вважає захоплення Покровська абсолютно неминучим.

"Я не стану прогнозувати, чи Покровськ точно впаде, або коли це може статися, але зараз Росія дійсно має імпульс, який грає на користь цього", - додав він.

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За словами посадовця, прогнози щодо зміни тренду переміщення лінії фронту і можливості переходу українців у контрнаступ є більш обережними.

"Зимова погода вплине – зрештою, багнюка у полях заважає просуванню лінії фронту. Однак головне, що може зупинити просування росіян, – це військовий персонал, та достатня кількість необхідної зброї", - додав він.

Автор: 

НАТО (6424) Донецька область (8347) Покровськ (608)


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А ще дехто вважає, що ***** задовольниться, якщо згодувати йому Україну...
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03.12.2024 17:18 Відповісти
Cподіваю ЗеШапіто підготувало лінію укріплень не рівня Харківської. Інакше буде біда
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03.12.2024 17:18 Відповісти
не смiши
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03.12.2024 17:21 Відповісти
Все деньги на вовыну тысячу пошли . На укрепрайоны как всегда, денег нет.
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03.12.2024 17:20 Відповісти
зате е бескоштовне населення, яке пошлють у поле помирать пiд кабами
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03.12.2024 17:22 Відповісти
Економити на резервах , на зброї і *********** , це теж не вихід .
Я розумію що попереду ще не один рік війни - в умовах припинення допомоги США , але все ж ...
До добра таке не доведе . Бо кацапи схоже пішли ва-банк .
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03.12.2024 22:01 Відповісти
в умовах припинення допомоги США ніяких років у нас не буде
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04.12.2024 00:24 Відповісти
 
 