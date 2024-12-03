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Наслідки ворожих обстрілів Покровська та Костянтинівки: двоє загиблих, щонайменше 5 поранених. ФОТОрепортаж

Двоє загиблих і щонайменше 5 поранених внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Поліція документує наслідки російських ударів по Покровську та Костянтинівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Удар по Покровську

Як зазначається, по Покровську росіяни вдарили, попередньо, бомбою "УМПБ Д-30СН", поцілили в дев’ятиповерхівку.

Загинула 61-річна жінка. Ще двоє цивільних осіб зазнали поранень. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків і три цивільних автомобілі.

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Удар по Костянтинівці

За даними Нацполіції, Костянтинівку війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії - вбили 52-річного місцевого жителя. Троє цивільних чоловіків віком 38, 55, 65 років отримали травми.

Пошкоджено три багатоквартирних будинки, заклад освіти, цивільне авто, газопровід.

Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року
Костянтинівка та Покровськ після обстрілів 3 грудня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російські війська атакували Покровську громаду Донеччини, внаслідок чого є загиблий та поранений. Також повідомлялося, що РФ з артилерії вдарила по Костянтинівці: 1 загиблий, 3 поранених.

Автор: 

обстріл (28274) Донецька область (8347) Покровськ (608) Костянтинівка (19)


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Повідомляють, що на пітьму летить астероїд, який, як очікується, зустрінеться із земною поверхнею сьогодні о 19 год. 17 хв. за московитським часом.
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03.12.2024 15:36 Відповісти
Та то кацапи самі вигадують. https://news.online.ua/u-nasa-poperedili-pro-nablizennia-dvox-nebezpecnix-asteroyidiv-do-zemli-888019/ NASA іншої думки.
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03.12.2024 15:49 Відповісти
 
 