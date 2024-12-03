Відправка військ НАТО до України означатиме війну, - глава МЗС Люксембургу Бетель
НАТО має допомагати Україні, але відправка військ Альянсу до України означатиме його вступ у війну.
Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав'є Бетель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Війська на полі бою означають війну", - зазначив він.
За словами Бетеля, є ризик що "ми насправді матимемо некеровану "пожежу", яка буде ще гіршою.
"Жахливо, що все продовжується як є, але ми сказали, що не повинно бути війни НАТО проти Росії", - додав міністр.
Водночас Бетель переконаний, що члени НАТО мають продовжувати активно підтримувати Україну, також підтримка має тривати на рівні ЄС.
Коментуючи обрання Дональда Трампа, міністр сказав, що очікує на великі зміни.
"Не терпиться побачити, як він принесе мир за 24 години", - додав він.
Він застеріг при цьому від "ефекту доміно", коли після Трампа відмовитися від підтримки Києва могли б інші партнери.
"Це було би жахливо, не можна забувати, що вони воюють також за нас", - підсумував Бетель.
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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