Відправка військ НАТО до України означатиме війну, - глава МЗС Люксембургу Бетель

НАТО має допомагати Україні, але відправка військ Альянсу до України означатиме його вступ у війну.

Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав'є Бетель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війська на полі бою означають війну", - зазначив він.

За словами Бетеля, є ризик що "ми насправді матимемо некеровану "пожежу", яка буде ще гіршою.

"Жахливо, що все продовжується як є, але ми сказали, що не повинно бути війни НАТО проти Росії", - додав міністр.

Водночас Бетель переконаний, що члени НАТО мають продовжувати активно підтримувати Україну, також підтримка має тривати на рівні ЄС.

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Коментуючи обрання Дональда Трампа, міністр сказав, що очікує на великі зміни.

"Не терпиться побачити, як він принесе мир за 24 години", - додав він.

Він застеріг при цьому від "ефекту доміно", коли після Трампа відмовитися від підтримки Києва могли б інші партнери.

"Це було би жахливо, не можна забувати, що вони воюють також за нас", - підсумував Бетель.

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Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

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