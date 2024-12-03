УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12931 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 379 21

Відправка військ НАТО до України означатиме війну, - глава МЗС Люксембургу Бетель

Війська НАТО в Україні: у Люксембурзі застерігають

НАТО має допомагати Україні, але відправка військ Альянсу до України означатиме його вступ у війну.

Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав'є Бетель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війська на полі бою означають війну", - зазначив він.

За словами Бетеля, є ризик що "ми насправді матимемо некеровану "пожежу", яка буде ще гіршою.

"Жахливо, що все продовжується як є, але ми сказали, що не повинно бути війни НАТО проти Росії", - додав міністр.

Водночас Бетель переконаний, що члени НАТО мають продовжувати активно підтримувати Україну, також підтримка має тривати на рівні ЄС.

Також читайте: Потрібно більше військової допомоги Україні та менше дискусій про мирний процес, - Рютте

Коментуючи обрання Дональда Трампа, міністр сказав, що очікує на великі зміни.

"Не терпиться побачити, як він принесе мир за 24 години", - додав він.

Він застеріг при цьому від "ефекту доміно", коли після Трампа відмовитися від підтримки Києва могли б інші партнери.

"Це було би жахливо, не можна забувати, що вони воюють також за нас", - підсумував Бетель.

Також читайте: США, Німеччина та Угорщина досі проти запрошення України в НАТО, - Le Monde

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Читайте також: НАТО не готове надати Україні запрошення до членства цього тижня , - Reuters

Автор: 

НАТО (6424) Люксембург (135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Ну ну чекайте
показати весь коментар
03.12.2024 16:48
+17
а зараз тут просто в пісочниці грають з москалями ....от куколди...
показати весь коментар
03.12.2024 16:48
+12
A в нас вже війна. Буде і у вас.
показати весь коментар
03.12.2024 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а зараз тут просто в пісочниці грають з москалями ....от куколди...
показати весь коментар
03.12.2024 16:48 Відповісти
A в нас вже війна. Буде і у вас.
показати весь коментар
03.12.2024 16:48 Відповісти
Ну ну чекайте
показати весь коментар
03.12.2024 16:48 Відповісти
дякую за це фото. Одне з накращих що я бачив на тему війни і єс
показати весь коментар
04.12.2024 00:27 Відповісти
Саме так! 👍🏼
І чім скоріше ви мобілізуєте всі свої сили тим краще для всієї планети!
не прогавте момент, вже назад у минуле спокійне життя дороги немає
показати весь коментар
03.12.2024 16:48 Відповісти
Які "мобілізуєте всі сили"? У Люксембургу НЕМАЄ АРМІЇ! Існує єдина військова посада - так званий "церемоніальний солдат"... І ВСЕ!!!
показати весь коментар
03.12.2024 23:35 Відповісти
Хто попало вважає за потрібне молоти що попало.
показати весь коментар
03.12.2024 16:49 Відповісти
Ви доосторожнічаєте шо ***** прийде й до вас...
показати весь коментар
03.12.2024 16:50 Відповісти
Да ви хоть би ********** забезпечували та технікою, герої.)))
показати весь коментар
03.12.2024 16:52 Відповісти
А відправка китайців в Україну це не війна,це так забава по вашому???
показати весь коментар
03.12.2024 16:59 Відповісти
корейців якщо бути точним)
показати весь коментар
04.12.2024 00:28 Відповісти
Не вступите ви сьогодні, то війна прийде завтра до вас. І там буде не одна кацапія!
показати весь коментар
03.12.2024 16:59 Відповісти
А це хто ?
показати весь коментар
03.12.2024 17:00 Відповісти
"Вася", прокинься - війна вже 10 років, як не припиняється... ідіот заспаний...
показати весь коментар
03.12.2024 17:02 Відповісти
Війна росії проти НАТО вже почалась путіним, тільки НАТО не хоче, чи боїться цього визнавати.
показати весь коментар
03.12.2024 17:03 Відповісти
Да-да. Звісно. Пожежа повинна бути керованою .
показати весь коментар
03.12.2024 17:07 Відповісти
"Сміяться при слові "лопата"...". Самий "цирк" в тому, що Люксембургу відправка військ НАТО в Україну взагалі не стосується - ця країна не має власної армії...
показати весь коментар
03.12.2024 17:08 Відповісти
Люксімбург,як і Кіпр,Мальта,Монако(не чого не нагадує про батальон "монако") завжди були офшорной теріторієй-де відмивались брудні гроші.За Ватікан вже мовчу.
показати весь коментар
03.12.2024 17:12 Відповісти
супер-армія Люксембурга непереможна, чого вам хвилюватися
показати весь коментар
03.12.2024 17:16 Відповісти
Що тим карликовий глистик пропищав?
показати весь коментар
03.12.2024 17:20 Відповісти
Все страны карлики ЕС, конечно бздят любой войны, жизнь у них Лафа, бюджет без военных напрягов, туристов море, отсюда и позиция серливая. Устав НАТО устарел, там нет процедур многих, если нет в стране члене своих вс, то право голоса не иметь при голосовании. Итд и тп.
показати весь коментар
03.12.2024 23:45 Відповісти
 
 