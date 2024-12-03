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Новости Война
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Отправка войск НАТО в Украину будет означать войну, - глава МИД Люксембурга Бетель

Війська НАТО в Україні: у Люксембурзі застерігають

НАТО должно помогать Украине, но отправка войск Альянса в Украину будет означать его вступление в войну.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Бетель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Войска на поле боя означают войну", - отметил он.

По словам Бетеля, есть риск, что "мы на самом деле будем иметь неуправляемый "пожар", который будет еще хуже.

"Ужасно, что все продолжается как есть, но мы сказали, что не должно быть войны НАТО против России", - добавил министр.

В то же время Бетель убежден, что члены НАТО должны продолжать активно поддерживать Украину, также поддержка должна продолжаться на уровне ЕС.

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Комментируя избрание Дональда Трампа, министр сказал, что ожидает больших изменений.

"Не терпится увидеть, как он принесет мир за 24 часа", - добавил он.

Он предостерег при этом от "эффекта домино", когда после Трампа отказаться от поддержки Киева могли бы другие партнеры.

"Это было бы ужасно, нельзя забывать, что они воюют также за нас", - подытожил Бетель.

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не готово предоставить Украине приглашение к членству на этой неделе, - Reuters

Автор: 

НАТО (9977) Люксембург (115)


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Топ комментарии
+22
Ну ну чекайте
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03.12.2024 16:48
+17
а зараз тут просто в пісочниці грають з москалями ....от куколди...
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03.12.2024 16:48
+12
A в нас вже війна. Буде і у вас.
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03.12.2024 16:48
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
а зараз тут просто в пісочниці грають з москалями ....от куколди...
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03.12.2024 16:48 Ответить
A в нас вже війна. Буде і у вас.
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03.12.2024 16:48 Ответить
Ну ну чекайте
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03.12.2024 16:48 Ответить
дякую за це фото. Одне з накращих що я бачив на тему війни і єс
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04.12.2024 00:27 Ответить
Саме так! 👍🏼
І чім скоріше ви мобілізуєте всі свої сили тим краще для всієї планети!
не прогавте момент, вже назад у минуле спокійне життя дороги немає
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03.12.2024 16:48 Ответить
Які "мобілізуєте всі сили"? У Люксембургу НЕМАЄ АРМІЇ! Існує єдина військова посада - так званий "церемоніальний солдат"... І ВСЕ!!!
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03.12.2024 23:35 Ответить
Хто попало вважає за потрібне молоти що попало.
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03.12.2024 16:49 Ответить
Ви доосторожнічаєте шо ***** прийде й до вас...
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03.12.2024 16:50 Ответить
Да ви хоть би ********** забезпечували та технікою, герої.)))
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03.12.2024 16:52 Ответить
А відправка китайців в Україну це не війна,це так забава по вашому???
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03.12.2024 16:59 Ответить
корейців якщо бути точним)
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04.12.2024 00:28 Ответить
Не вступите ви сьогодні, то війна прийде завтра до вас. І там буде не одна кацапія!
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03.12.2024 16:59 Ответить
А це хто ?
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03.12.2024 17:00 Ответить
"Вася", прокинься - війна вже 10 років, як не припиняється... ідіот заспаний...
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03.12.2024 17:02 Ответить
Війна росії проти НАТО вже почалась путіним, тільки НАТО не хоче, чи боїться цього визнавати.
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03.12.2024 17:03 Ответить
Да-да. Звісно. Пожежа повинна бути керованою .
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03.12.2024 17:07 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"...". Самий "цирк" в тому, що Люксембургу відправка військ НАТО в Україну взагалі не стосується - ця країна не має власної армії...
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03.12.2024 17:08 Ответить
Люксімбург,як і Кіпр,Мальта,Монако(не чого не нагадує про батальон "монако") завжди були офшорной теріторієй-де відмивались брудні гроші.За Ватікан вже мовчу.
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03.12.2024 17:12 Ответить
супер-армія Люксембурга непереможна, чого вам хвилюватися
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03.12.2024 17:16 Ответить
Що тим карликовий глистик пропищав?
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03.12.2024 17:20 Ответить
Все страны карлики ЕС, конечно бздят любой войны, жизнь у них Лафа, бюджет без военных напрягов, туристов море, отсюда и позиция серливая. Устав НАТО устарел, там нет процедур многих, если нет в стране члене своих вс, то право голоса не иметь при голосовании. Итд и тп.
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03.12.2024 23:45 Ответить
 
 