Отправка войск НАТО в Украину будет означать войну, - глава МИД Люксембурга Бетель

НАТО должно помогать Украине, но отправка войск Альянса в Украину будет означать его вступление в войну.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Бетель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Войска на поле боя означают войну", - отметил он.

По словам Бетеля, есть риск, что "мы на самом деле будем иметь неуправляемый "пожар", который будет еще хуже.

"Ужасно, что все продолжается как есть, но мы сказали, что не должно быть войны НАТО против России", - добавил министр.

В то же время Бетель убежден, что члены НАТО должны продолжать активно поддерживать Украину, также поддержка должна продолжаться на уровне ЕС.

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Комментируя избрание Дональда Трампа, министр сказал, что ожидает больших изменений.

"Не терпится увидеть, как он принесет мир за 24 часа", - добавил он.

Он предостерег при этом от "эффекта домино", когда после Трампа отказаться от поддержки Киева могли бы другие партнеры.

"Это было бы ужасно, нельзя забывать, что они воюют также за нас", - подытожил Бетель.

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

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