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Новости Война
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Фронт движется на запад, НАТО должно помочь Украине остановить продвижение РФ, - Рютте

Рютте про просування РФ: фронт рухається на захід

НАТО должно оказывать Украине помощь, чтобы остановить продвижение российских войск на запад.

Об этом во время пресс-конференции перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генсек Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все мои консультации с союзниками свидетельствуют - мы все очень согласны с тем, что фокус должен быть сделан на усилении Украины. Потому что просто сейчас, как мы говорим, фронт движется с востока на запад. Медленно, с большими потерями с российской стороны, - сейчас мы говорим уже о 700 тысячах потерь, по сравнению с 600 тысячами, о которых мы говорили ранее, убитыми и ранеными. Поэтому Россия платит высокую цену, но фронт все еще не движется на восток, медленно движется в западном направлении. Мы должны убедиться, что Украина имеет сильные позиции", - отметил глава Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно больше военной помощи Украине и меньше дискуссий о мирном процессе, - Рютте

Рютте подчеркнул, что задача НАТО остается неизменной - помочь Украине прямо сейчас, и укрепить позиции Украины на поле боя.

"Наша задача - помочь им, и уже потом думать о многих путях, которыми это (мирное урегулирование. - Ред.) может достигаться. Украинцы, кстати, также думают об этом", - подытожил он.

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Автор: 

НАТО (9977) Рютте Марк (351)


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У зелених все добре. Без паніки. Це все іпсо
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03.12.2024 15:15 Ответить
То не тягніть, зробіть авіаційни удар по рашистам які на окупованих територіях України, під виглядом "насТамНєт" - бити нелюдей Рашиських їх же зброєю!!!
Але немає, схоже, Сера В. Черчіля **********..... нажаль.
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03.12.2024 15:19 Ответить
Главное - это растрясти оповскую кодлу.
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03.12.2024 15:20 Ответить
хтось пісдіт!!!!
зе сказав що потрібно прискорити рух!!!
бо йому ніхто не сказав куда рухається фронт.
тому вийшов черговий ляп!!!!!
чи може чи може Рюттн пісдіт...
а я вірю Рютте!!!
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03.12.2024 15:29 Ответить
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03.12.2024 15:30 Ответить
рашист ,кровожадний вбивця українського народу і світовий терорист , буде просуватися до тих ліній на території Україні,про котрі в нього є мабуть підкилимні домовленості в першу чергу із США. Брехливу свою лицемірну суть ,про велич США,котрі представлялися,як поборники світової демократії і справедивості , в Україні буде скоріш за все поставлена велика печатка на США,як на брехливих аферистах ,на котрих в обіцяних ними питаннях забезпечення безпеки і збереження територіальної цілосності,та недоторканості границь , ніколи більше і нікому, не можна в майбутньому покласти.Світові шахраї
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03.12.2024 15:31 Ответить
Має НАТО домогти, але чомусь не допомагає. Набридло слухати ці балачки від тих, хто реально має усю владу.
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03.12.2024 16:02 Ответить
щоб ви вже сдохли, великі призивателі.
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04.12.2024 00:39 Ответить
 
 