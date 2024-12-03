Фронт движется на запад, НАТО должно помочь Украине остановить продвижение РФ, - Рютте
НАТО должно оказывать Украине помощь, чтобы остановить продвижение российских войск на запад.
Об этом во время пресс-конференции перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генсек Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все мои консультации с союзниками свидетельствуют - мы все очень согласны с тем, что фокус должен быть сделан на усилении Украины. Потому что просто сейчас, как мы говорим, фронт движется с востока на запад. Медленно, с большими потерями с российской стороны, - сейчас мы говорим уже о 700 тысячах потерь, по сравнению с 600 тысячами, о которых мы говорили ранее, убитыми и ранеными. Поэтому Россия платит высокую цену, но фронт все еще не движется на восток, медленно движется в западном направлении. Мы должны убедиться, что Украина имеет сильные позиции", - отметил глава Альянса.
Рютте подчеркнул, что задача НАТО остается неизменной - помочь Украине прямо сейчас, и укрепить позиции Украины на поле боя.
"Наша задача - помочь им, и уже потом думать о многих путях, которыми это (мирное урегулирование. - Ред.) может достигаться. Украинцы, кстати, также думают об этом", - подытожил он.
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Але немає, схоже, Сера В. Черчіля **********..... нажаль.
зе сказав що потрібно прискорити рух!!!
бо йому ніхто не сказав куда рухається фронт.
тому вийшов черговий ляп!!!!!
чи може чи може Рюттн пісдіт...
а я вірю Рютте!!!