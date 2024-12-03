Фронт движется на запад, НАТО должно помочь Украине остановить продвижение РФ, - Рютте

НАТО должно оказывать Украине помощь, чтобы остановить продвижение российских войск на запад.

Об этом во время пресс-конференции перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генсек Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все мои консультации с союзниками свидетельствуют - мы все очень согласны с тем, что фокус должен быть сделан на усилении Украины. Потому что просто сейчас, как мы говорим, фронт движется с востока на запад. Медленно, с большими потерями с российской стороны, - сейчас мы говорим уже о 700 тысячах потерь, по сравнению с 600 тысячами, о которых мы говорили ранее, убитыми и ранеными. Поэтому Россия платит высокую цену, но фронт все еще не движется на восток, медленно движется в западном направлении. Мы должны убедиться, что Украина имеет сильные позиции", - отметил глава Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно больше военной помощи Украине и меньше дискуссий о мирном процессе, - Рютте

Рютте подчеркнул, что задача НАТО остается неизменной - помочь Украине прямо сейчас, и укрепить позиции Украины на поле боя.

"Наша задача - помочь им, и уже потом думать о многих путях, которыми это (мирное урегулирование. - Ред.) может достигаться. Украинцы, кстати, также думают об этом", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО не видят признаков того, что Путин готовится к какому-либо перемирию, - Рютте