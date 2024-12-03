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Фронт рухається на захід, НАТО має допомогти Україні зупинити просування РФ, - Рютте

Рютте про просування РФ: фронт рухається на захід

НАТО має надавати Україні допомогу, щоб зупинити просування російських військ на захід.

Про це під час пресконференції перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генсек Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі мої консультації із союзниками свідчать – ми всі дуже погоджуємося з тим, що фокус має бути зроблений на посиленні України. Тому що просто зараз, як ми говоримо, фронт рухається зі сходу на захід. Повільно, із великими втратами з російської сторони, - зараз ми говоримо вже про 700 тисяч втрат, у порівнянні з 600 тисячами, про які ми говорили раніше, вбитими й пораненими. Тож Росія платить високу ціну, але фронт все ще не рухається на схід, повільно рухається у західному напрямку. Ми маємо переконатися, що Україна має сильні позиції", - зазначив очільник Альянсу.

Читайте також: Потрібно більше військової допомоги Україні та менше дискусій про мирний процес, - Рютте

Рютте наголосив, що завдання НАТО залишається незмінним, - допомогти Україні просто зараз, та зміцнити позиції України на полі бою.

"Наше завдання – допомогти їм, і вже потім думати про багато шляхів, якими це (мирне врегулювання. - Ред.) може досягатися. Українці, до речі, також думають про це", - підсумував він.

Також читайте: У НАТО не бачать ознак, що Путін готується до будь-якого перемир’я, - Рютте

Автор: 

НАТО (6424) Рютте Марк (384)


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У зелених все добре. Без паніки. Це все іпсо
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03.12.2024 15:15 Відповісти
То не тягніть, зробіть авіаційни удар по рашистам які на окупованих територіях України, під виглядом "насТамНєт" - бити нелюдей Рашиських їх же зброєю!!!
Але немає, схоже, Сера В. Черчіля **********..... нажаль.
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03.12.2024 15:19 Відповісти
Главное - это растрясти оповскую кодлу.
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03.12.2024 15:20 Відповісти
хтось пісдіт!!!!
зе сказав що потрібно прискорити рух!!!
бо йому ніхто не сказав куда рухається фронт.
тому вийшов черговий ляп!!!!!
чи може чи може Рюттн пісдіт...
а я вірю Рютте!!!
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03.12.2024 15:29 Відповісти
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03.12.2024 15:30 Відповісти
рашист ,кровожадний вбивця українського народу і світовий терорист , буде просуватися до тих ліній на території Україні,про котрі в нього є мабуть підкилимні домовленості в першу чергу із США. Брехливу свою лицемірну суть ,про велич США,котрі представлялися,як поборники світової демократії і справедивості , в Україні буде скоріш за все поставлена велика печатка на США,як на брехливих аферистах ,на котрих в обіцяних ними питаннях забезпечення безпеки і збереження територіальної цілосності,та недоторканості границь , ніколи більше і нікому, не можна в майбутньому покласти.Світові шахраї
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03.12.2024 15:31 Відповісти
Має НАТО домогти, але чомусь не допомагає. Набридло слухати ці балачки від тих, хто реально має усю владу.
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03.12.2024 16:02 Відповісти
щоб ви вже сдохли, великі призивателі.
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04.12.2024 00:39 Відповісти
 
 