Фронт рухається на захід, НАТО має допомогти Україні зупинити просування РФ, - Рютте

НАТО має надавати Україні допомогу, щоб зупинити просування російських військ на захід.

Про це під час пресконференції перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генсек Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі мої консультації із союзниками свідчать – ми всі дуже погоджуємося з тим, що фокус має бути зроблений на посиленні України. Тому що просто зараз, як ми говоримо, фронт рухається зі сходу на захід. Повільно, із великими втратами з російської сторони, - зараз ми говоримо вже про 700 тисяч втрат, у порівнянні з 600 тисячами, про які ми говорили раніше, вбитими й пораненими. Тож Росія платить високу ціну, але фронт все ще не рухається на схід, повільно рухається у західному напрямку. Ми маємо переконатися, що Україна має сильні позиції", - зазначив очільник Альянсу.

Читайте також: Потрібно більше військової допомоги Україні та менше дискусій про мирний процес, - Рютте

Рютте наголосив, що завдання НАТО залишається незмінним, - допомогти Україні просто зараз, та зміцнити позиції України на полі бою.

"Наше завдання – допомогти їм, і вже потім думати про багато шляхів, якими це (мирне врегулювання. - Ред.) може досягатися. Українці, до речі, також думають про це", - підсумував він.

Також читайте: У НАТО не бачать ознак, що Путін готується до будь-якого перемир’я, - Рютте