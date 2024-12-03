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Новини Війна
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У НАТО не бачать ознак, що Путін готується до будь-якого перемир’я, - Рютте

Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу.оординації допомоги Україні

Російський диктатор Володимир Путін використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет та не проявляє жодних ознак, які б свідчили про зацікавленість у мирі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу.

"Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну", - заявив він.

Рютте наголосив на позиції, що Путін "не зацікавлений у мирі". А також наголосив що допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО". 

"Він вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу. Але він помиляється! Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку", - підсумував Рютте.

Нагадаємо, Рютте вважає, що варто сконцентруватися на військовій допомозі Україні перед будь-якими мирними перемовинами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Україну підштовхнуть на "поганий мир", США отримають "страшну загрозу" з боку Китаю, Ірану і КНДР, - Рютте

Автор: 

путін володимир (23765) Україна (5867) Рютте Марк (384)


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Дик а ви що думали? Що ***** вже чекає на перемирʼя . ***** потрібна вся Україна щоб стояла на колінах. А ви й далі в рожевих окулярах на Заході.
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03.12.2024 12:55 Відповісти
Так! - всі говорять за перемир"я - а за путлєра забули
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03.12.2024 12:58 Відповісти
В бункер ракету,а зі свитою домовитеся,якщо ті не втечуть.
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03.12.2024 13:01 Відповісти
Тоесть НАТО даже не видит признаков что ***** хочет перемирия. А некоторые дол****бы видят даже мир с Сосией. Хотя рашисты сами говорят что никакого мира никогда не будет пока они не завоевали весь мир.
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03.12.2024 13:03 Відповісти
А смарагдовий заявляє що готовий припинити оборонятися.. Хоча він сам не розуміє що гундосить
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03.12.2024 13:05 Відповісти
Дивно, що хоч це побачили.
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03.12.2024 15:31 Відповісти
 
 