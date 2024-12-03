У НАТО не бачать ознак, що Путін готується до будь-якого перемир’я, - Рютте

Російський диктатор Володимир Путін використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет та не проявляє жодних ознак, які б свідчили про зацікавленість у мирі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу.

"Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну", - заявив він.

Рютте наголосив на позиції, що Путін "не зацікавлений у мирі". А також наголосив що допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО".

"Він вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу. Але він помиляється! Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку", - підсумував Рютте.

Нагадаємо, Рютте вважає, що варто сконцентруватися на військовій допомозі Україні перед будь-якими мирними перемовинами.

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