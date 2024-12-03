УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13124 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 251 8

Потрібно більше військової допомоги Україні та менше дискусій про мирний процес, - Рютте

Більше допомоги та менше дискусій про мирний процес: заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що варто сконцентруватися на військовій допомозі Україні перед будь-якими мирними перемовинами.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз я сказав би, що Україні не потрібно більше ідей про те, який вигляд може мати мирний процес, і ми з вами можемо сісти разом і випити чашку кави та придумати безліч способів, як вести мирний процес, хоч би коли він розпочався. Але я сказав би: давайте не будемо проводити всі ці обговорення... переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти позицію сили, коли розпочнуться ці мирні переговори, коли український уряд вирішить, що він готовий до цього", - наголосив він.

Читайте також: Країни НАТО та Трамп зможуть посадити Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція, - Рютте

За словами Рютте, 3-4 грудня відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, де обговорюватимуть, як отримати більше військової допомоги для України.

"Більше протиракетної оборони в Україну, як поліпшити координацію всього, що ми робимо, переконатися, що командування у Вісбадені буде запущене і готове якомога швидше. Ось що вам потрібно зробити. Тому я сказав би: більше військової допомоги й менше дискусій про те, який вигляд може мати мирний процес", - додав генсек Альянсу.

Раніше Рютте заявив, що збільшення військової підтримки України напередодні будь-яких можливих мирних переговорів є важливішим, ніж обговорення пропозиції членства в Альянсі.

Читайте: Якщо Україну підштовхнуть на "поганий мир", США отримають "страшну загрозу" з боку Китаю, Ірану і КНДР, - Рютте

Автор: 

НАТО (6424) Рютте Марк (384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та толком ні те ні інше не робиться. Одна балаканина та недостатні об'єми зброї, щоб кацапню похоронити.
показати весь коментар
03.12.2024 12:48 Відповісти
Потрібно більше! - анекдот - а цеи лев може в день з"істи 20 кг м"яса? -- може! - тільки хто ж иому дасть
показати весь коментар
03.12.2024 12:52 Відповісти
Потрібно примусити нато ввести війська. Силою.
показати весь коментар
03.12.2024 12:52 Відповісти
а меньше красти владі не потрібно???
Україна моглаб закупити стількиж скільки надають партнери але,,,
зарплати, доплати, повернення грошей за житло, за відрядження, за все, ***** що є та чого нема, оздоровчі, обслуга, транспорт і тд....
плюс деребан безбожний на закупівлях.
можна подвоїти або й потроїти оборону,
але маємо що маємо
а у Вас з цього приводу, чомусь язик в сраці!!!
показати весь коментар
03.12.2024 12:52 Відповісти
Мудрі слова!
Правда забув додати, що ще вкрай необхідні над-жорсткі санкції проти москалів, а не ''друшлякові''.
показати весь коментар
03.12.2024 13:22 Відповісти
Йдіть на х*й підараси! Вам аби усіх українців в посадках положити, щоб не дай бох на ваші жирні сраки ***** не переключилося! Наші діти - не гарматне м'ясо, щоб вас, гнид зажратих, прикривати!
показати весь коментар
03.12.2024 13:34 Відповісти
Что конкретно ты предлагаешь? Уменьшить или прекратить военную помощь Украине? Это как то поможет украинцам в посадках и спасет твою бубочку от мобилизации?
показати весь коментар
03.12.2024 15:39 Відповісти
 
 