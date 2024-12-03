Потрібно більше військової допомоги Україні та менше дискусій про мирний процес, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що варто сконцентруватися на військовій допомозі Україні перед будь-якими мирними перемовинами.
Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз я сказав би, що Україні не потрібно більше ідей про те, який вигляд може мати мирний процес, і ми з вами можемо сісти разом і випити чашку кави та придумати безліч способів, як вести мирний процес, хоч би коли він розпочався. Але я сказав би: давайте не будемо проводити всі ці обговорення... переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти позицію сили, коли розпочнуться ці мирні переговори, коли український уряд вирішить, що він готовий до цього", - наголосив він.
За словами Рютте, 3-4 грудня відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, де обговорюватимуть, як отримати більше військової допомоги для України.
"Більше протиракетної оборони в Україну, як поліпшити координацію всього, що ми робимо, переконатися, що командування у Вісбадені буде запущене і готове якомога швидше. Ось що вам потрібно зробити. Тому я сказав би: більше військової допомоги й менше дискусій про те, який вигляд може мати мирний процес", - додав генсек Альянсу.
Раніше Рютте заявив, що збільшення військової підтримки України напередодні будь-яких можливих мирних переговорів є важливішим, ніж обговорення пропозиції членства в Альянсі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна моглаб закупити стількиж скільки надають партнери але,,,
зарплати, доплати, повернення грошей за житло, за відрядження, за все, ***** що є та чого нема, оздоровчі, обслуга, транспорт і тд....
плюс деребан безбожний на закупівлях.
можна подвоїти або й потроїти оборону,
але маємо що маємо
а у Вас з цього приводу, чомусь язик в сраці!!!
Правда забув додати, що ще вкрай необхідні над-жорсткі санкції проти москалів, а не ''друшлякові''.