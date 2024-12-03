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Новости Война
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Нужно больше военной помощи Украине и меньше дискуссий о мирном процессе, - Рютте

Більше допомоги та менше дискусій про мирний процес: заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что стоит сконцентрироваться на военной помощи Украине перед любыми мирными переговорами.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас я сказал бы, что Украине не нужно больше идей о том, как может выглядеть мирный процесс, и мы с вами можем сесть вместе и выпить чашку кофе и придумать множество способов, как вести мирный процесс, когда бы он ни начался. Но я сказал бы: давайте не будем проводить все эти обсуждения... убедитесь, что Украина имеет все необходимое, чтобы занять позицию силы, когда начнутся эти мирные переговоры, когда украинское правительство решит, что оно готово к этому", - подчеркнул он.

Читайте: Страны НАТО и Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция, - Рютте

По словам Рютте, 3-4 декабря состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, где будут обсуждать, как получить больше военной помощи для Украины.

"Больше противоракетной обороны в Украине, как улучшить координацию всего, что мы делаем, убедиться, что командование в Висбадене будет запущено и готово как можно скорее. Вот что вам нужно сделать. Поэтому я сказал бы: больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс", - добавил генсек Альянса.

Ранее Рютте заявил, что увеличение военной поддержки Украины накануне любых возможных мирных переговоров является более важным, чем обсуждение предложения членства в Альянсе.

Читайте: Если Украину подтолкнут на "плохой мир", США получат "страшную угрозу" со стороны Китая, Ирана и КНДР, - Рютте

Автор: 

НАТО (9977) Рютте Марк (351)


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Та толком ні те ні інше не робиться. Одна балаканина та недостатні об'єми зброї, щоб кацапню похоронити.
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03.12.2024 12:48 Ответить
Потрібно більше! - анекдот - а цеи лев може в день з"істи 20 кг м"яса? -- може! - тільки хто ж иому дасть
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03.12.2024 12:52 Ответить
Потрібно примусити нато ввести війська. Силою.
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03.12.2024 12:52 Ответить
а меньше красти владі не потрібно???
Україна моглаб закупити стількиж скільки надають партнери але,,,
зарплати, доплати, повернення грошей за житло, за відрядження, за все, ***** що є та чого нема, оздоровчі, обслуга, транспорт і тд....
плюс деребан безбожний на закупівлях.
можна подвоїти або й потроїти оборону,
але маємо що маємо
а у Вас з цього приводу, чомусь язик в сраці!!!
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03.12.2024 12:52 Ответить
Мудрі слова!
Правда забув додати, що ще вкрай необхідні над-жорсткі санкції проти москалів, а не ''друшлякові''.
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03.12.2024 13:22 Ответить
Йдіть на х*й підараси! Вам аби усіх українців в посадках положити, щоб не дай бох на ваші жирні сраки ***** не переключилося! Наші діти - не гарматне м'ясо, щоб вас, гнид зажратих, прикривати!
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03.12.2024 13:34 Ответить
Что конкретно ты предлагаешь? Уменьшить или прекратить военную помощь Украине? Это как то поможет украинцам в посадках и спасет твою бубочку от мобилизации?
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03.12.2024 15:39 Ответить
 
 