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Новости Война
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В НАТО не видят признаков того, что Путин готовится к какому-либо перемирию, - Рютте

Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу.оординації допомоги Україні

Российский диктатор Владимир Путин использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и не проявляет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о заинтересованности в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте перед началом министерской встречи Альянса.

"Нет никаких признаков ослабления российской агрессии. Наоборот, Путин ужесточает свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и доставил северокорейских солдат на эту противоправную войну", - заявил он.

Рютте отметил позицию, что Путин "не заинтересован в мире". А также отметил, что помощь Украине в самозащите является "обязанностью НАТО".

"Он считает, что сможет преодолеть сопротивление и решимость Украины, а также нашу. Но он ошибается! Поэтому мы должны продолжать нашу непоколебимую поддержку", - подытожил Рютте.

Напомним, Рютте считает, что стоит сконцентрироваться на военной помощи Украине перед любыми мирными переговорами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Украину подтолкнут на "плохой мир", США получат "страшную угрозу" со стороны Китая, Ирана и КНДР, - Рютте

Автор: 

путин владимир (31244) Украина (44936) Рютте Марк (351)


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Дик а ви що думали? Що ***** вже чекає на перемирʼя . ***** потрібна вся Україна щоб стояла на колінах. А ви й далі в рожевих окулярах на Заході.
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03.12.2024 12:55 Ответить
Так! - всі говорять за перемир"я - а за путлєра забули
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03.12.2024 12:58 Ответить
В бункер ракету,а зі свитою домовитеся,якщо ті не втечуть.
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03.12.2024 13:01 Ответить
Тоесть НАТО даже не видит признаков что ***** хочет перемирия. А некоторые дол****бы видят даже мир с Сосией. Хотя рашисты сами говорят что никакого мира никогда не будет пока они не завоевали весь мир.
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03.12.2024 13:03 Ответить
А смарагдовий заявляє що готовий припинити оборонятися.. Хоча він сам не розуміє що гундосить
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03.12.2024 13:05 Ответить
Дивно, що хоч це побачили.
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03.12.2024 15:31 Ответить
 
 