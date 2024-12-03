В НАТО не видят признаков того, что Путин готовится к какому-либо перемирию, - Рютте

Российский диктатор Владимир Путин использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и не проявляет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о заинтересованности в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте перед началом министерской встречи Альянса.

"Нет никаких признаков ослабления российской агрессии. Наоборот, Путин ужесточает свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как полигон для испытания экспериментальных ракет и доставил северокорейских солдат на эту противоправную войну", - заявил он.

Рютте отметил позицию, что Путин "не заинтересован в мире". А также отметил, что помощь Украине в самозащите является "обязанностью НАТО".

"Он считает, что сможет преодолеть сопротивление и решимость Украины, а также нашу. Но он ошибается! Поэтому мы должны продолжать нашу непоколебимую поддержку", - подытожил Рютте.

Напомним, Рютте считает, что стоит сконцентрироваться на военной помощи Украине перед любыми мирными переговорами.

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