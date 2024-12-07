Росіяни значно збільшили використання БПЛА на Луганщині, - ОВА

Російські війська упродовж останнього тижня значно збільшили використання БпЛА на ділянці фронту в Луганській області. Лише за минулу добу окупанти спрямували сюди 116 безпілотників.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останнього тижня ворог значно збільшив використання БпЛА на нашій ділянці фронту. Якщо наприкінці листопада – початку грудня мова йшла про 40-60 безпілотників на добу, то наразі цей показник перевищує 100. Тільки за учора окупанти спрямували в наш бік 116 безпілотних літальних апаратів", - зазначив він.

Також повідомляється, що окупанти дев’ять разів обстріляли позиції українських оборонців зі ствольної артилерії. Крім того, застосували реактивну артилерію. По Новоєгорівці завдавно авіаційного удару. Атаки загарбників відбито від Греківки, Надії та Макіївки.

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