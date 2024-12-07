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Близько 80 тис. військових США розгорнуто в країнах НАТО в Європі, зокрема, для стримування агресії РФ, - Байден

Байден про військових США у Європі

У країнах НАТО в Європі, серед іншого, для заспокоєння союзників і стримування подальшої російської агресії розгорнуто приблизно 80 тис. військовослужбовців Збройних сил США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, оприлюдненому Білим домом.

Так, у листі зазначається, що "на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

"У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях", - йдеться в листі.

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Зокрема, у звіті зазначено, що близько 80 тисяч військових США базується у європейських країнах НАТО.

"Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", - зазначив у листі Байден.

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Автор: 

Байден Джо (2887) Європа (1805) НАТО (6440) США (22769)


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Топ коментарі
+9
Ге ж...
Пожежа в одному місці, а пожежні машини та пожежників нагонимо в інше.
Поздоровте себе усі, ***...
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07.12.2024 12:49
+7
В Сиріі - яка ні в яких договорах зі США є віиська НАТО - а в Украіну ввести? - нє?
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07.12.2024 12:43
+6
"Для стримування агресії РФ". Буга-га-га-га.
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07.12.2024 12:44
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В Сиріі - яка ні в яких договорах зі США є віиська НАТО - а в Украіну ввести? - нє?
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07.12.2024 12:43 Відповісти
Справедлива і чесна влада не дозволяє.
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07.12.2024 12:52 Відповісти
Якби Захід захотів - хто б іі запитував - владу - ми ж зараз повністю залежим від іх допомоги
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07.12.2024 12:55 Відповісти
Це Захід має хотіти, чи ми?
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07.12.2024 13:53 Відповісти
Два дні назад Порошенко сказав шо Захід - щоб ми не впали
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07.12.2024 13:55 Відповісти
тоді потрібно було не харківські догоди підписувати, а запрошувати західні війська..
більшість людей у владі були ті самі, .. що й зараз..
та й народ то й самий..
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07.12.2024 14:11 Відповісти
"Для стримування агресії РФ". Буга-га-га-га.
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07.12.2024 12:44 Відповісти
Ге ж...
Пожежа в одному місці, а пожежні машини та пожежників нагонимо в інше.
Поздоровте себе усі, ***...
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07.12.2024 12:49 Відповісти
Два орєшніка і їх нема
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07.12.2024 12:50 Відповісти
2 Трайдента і москвабаду нема
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07.12.2024 12:51 Відповісти
Орешнік це хєрня.Ті боєголовки в атмосфері розвалилися.Якби навіть він працював,то його немає сенсу використовувати зі звичайною бойовою частиною.На багато небезпечніший іскандер.В США хоча би є ТHAAD.А прти Мінітменів і Трайдентів,москалі взагалі нічого не зроблять.Підраховано,що одна ракети Трайдент вб'є 2.7 мільйони москвичів.
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07.12.2024 14:23 Відповісти
Стримують росію не американські війська, а українські. І немає чого байдену пишатись американськими військами, немає чим
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07.12.2024 13:17 Відповісти
На ,,мосфільмі" масовка удвічі більша ніж us армія в європі, і танків більше !!
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07.12.2024 14:08 Відповісти
отож,..
а як в москві брехали, що США хочуть на рф напасти...
а у американців - ні людей, ні зброї..
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07.12.2024 14:20 Відповісти
Це потужно!
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07.12.2024 15:17 Відповісти
Разгорнули та згорнули... Яка потужність!! Аж лячно.....
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07.12.2024 15:45 Відповісти
Раньше хватало 26 бригад бундесвера которые путинская подружка Меркель расформировала.
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07.12.2024 16:23 Відповісти
 
 