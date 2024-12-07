Близько 80 тис. військових США розгорнуто в країнах НАТО в Європі, зокрема, для стримування агресії РФ, - Байден
У країнах НАТО в Європі, серед іншого, для заспокоєння союзників і стримування подальшої російської агресії розгорнуто приблизно 80 тис. військовослужбовців Збройних сил США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, оприлюдненому Білим домом.
Так, у листі зазначається, що "на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".
"У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях", - йдеться в листі.
Зокрема, у звіті зазначено, що близько 80 тисяч військових США базується у європейських країнах НАТО.
"Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", - зазначив у листі Байден.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
більшість людей у владі були ті самі, .. що й зараз..
та й народ то й самий..
Пожежа в одному місці, а пожежні машини та пожежників нагонимо в інше.
Поздоровте себе усі, ***...
а як в москві брехали, що США хочуть на рф напасти...
а у американців - ні людей, ні зброї..