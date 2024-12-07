Близько 80 тис. військових США розгорнуто в країнах НАТО в Європі, зокрема, для стримування агресії РФ, - Байден

У країнах НАТО в Європі, серед іншого, для заспокоєння союзників і стримування подальшої російської агресії розгорнуто приблизно 80 тис. військовослужбовців Збройних сил США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, оприлюдненому Білим домом.

Так, у листі зазначається, що "на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

"У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях", - йдеться в листі.

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Зокрема, у звіті зазначено, що близько 80 тисяч військових США базується у європейських країнах НАТО.

"Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", - зазначив у листі Байден.

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