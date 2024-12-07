Окупанти примушують людей з інвалідністю виготовляти сітки й окопні свічки для "СВО", - ЦНС
Росіяни змушують працювати людей з інвалідністю, які залишились на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в окупованому Бердянську команда "Народного фронту Путіна" організувала "волонтерський" центр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що в Центрі людей з інвалідністю в тимчасово окупованому Бердянську команда "Народного фронту Путіна" організувала цілий "волонтерський" центр.
Тут пацієнтів змушують виконувати плани з виготовлення так званої допомоги для потреб терористів. Насамперед йдеться про плетіння маскувальних сіток. Окупанти використання праці людей з обмеженими фізичними можливостями цинічно аргументують тим, що плетіння має цілющі властивості для хворих і розвиває дрібну моторику.
У ЦНС додають, що використання праці незахищеної верстви населення тимчасово окупованих територій України з боку російських окупантів – це "нормальна" практика. У школах ТО Луганщини з початку року активно впроваджують кремлівську програму "Луганський характер". Учні організовують пропагандистські заходи, зокрема виготовляють окопні свічки для терористів армії рф.
"Закликаємо усіх небайдужих допомагати припиняти ці та подібні злочини окупантів та колаборантів. Маєш інформацію про них – надсилай сюди. Це дасть можливість Руху опору притягнути до відповідальності терористів", - звернулися в ЦНС.
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У нас вже вся країна працює для фронту?
У нас всі від мала до велика вже встали її боронити?
У нас вже нема сил битися?
Ну десь так, як кацапи і хочуть. Залишити тільки Галичину.
А може тих, хто "не хочу", гнати з країни або позбавляти громадянських прав.
Кажу ж - варіанти є.
накштал прокурори,керівники пенсійного фонду...та інший непотріб
теж хоч якусть користь приносили
"Дякую" Найшашличнішому, всим веселим зебілам і какімразніцам(шоб ви дупою сміялися) за родичів в окупаціі