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Окупанти примушують людей з інвалідністю виготовляти сітки й окопні свічки для "СВО", - ЦНС

ЦНС про використання праці інвалідів на окупованих територіях

Росіяни змушують працювати людей з інвалідністю, які залишились на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в окупованому Бердянську команда "Народного фронту Путіна" організувала "волонтерський" центр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в Центрі людей з інвалідністю в тимчасово окупованому Бердянську команда "Народного фронту Путіна" організувала цілий "волонтерський" центр.

Тут пацієнтів змушують виконувати плани з виготовлення так званої допомоги для потреб терористів. Насамперед йдеться про плетіння маскувальних сіток. Окупанти використання праці людей з обмеженими фізичними можливостями цинічно аргументують тим, що плетіння має цілющі властивості для хворих і розвиває дрібну моторику.

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У ЦНС додають, що використання праці незахищеної верстви населення тимчасово окупованих територій України з боку російських окупантів – це "нормальна" практика. У школах ТО Луганщини з початку року активно впроваджують кремлівську програму "Луганський характер". Учні організовують пропагандистські заходи, зокрема виготовляють окопні свічки для терористів армії рф.

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"Закликаємо усіх небайдужих допомагати припиняти ці та подібні злочини окупантів та колаборантів. Маєш інформацію про них – надсилай сюди. Це дасть можливість Руху опору притягнути до відповідальності терористів", - звернулися в ЦНС.

Автор: 

люди з інвалідністю (261) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+12
треба щоб і наші інваліди-високопосадовці
накштал прокурори,керівники пенсійного фонду...та інший непотріб
теж хоч якусть користь приносили
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07.12.2024 17:49
+8
Ну ЗЄ вже готовий покинути цих людей в окупації.
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07.12.2024 17:40
+5
Там люди щезають просто безслідно, а ці дзижчать про якийсь примус.

"Дякую" Найшашличнішому, всим веселим зебілам і какімразніцам(шоб ви дупою сміялися) за родичів в окупаціі
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07.12.2024 17:52
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Ну ЗЄ вже готовий покинути цих людей в окупації.
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07.12.2024 17:40 Відповісти
Є якісь інші варіанти?
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07.12.2024 18:13 Відповісти
Варіанти є завжди, якщо мова йде про виживання, а не про гроші, рейтинги та вибори.

У нас вже вся країна працює для фронту?
У нас всі від мала до велика вже встали її боронити?
У нас вже нема сил битися?
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07.12.2024 18:25 Відповісти
Для звільнення окупованих територій, сил нема. Мова йде дійсно, про виживання. Все йде до "звільнення дипломатичним шляхом", а це на роки і роки
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07.12.2024 18:30 Відповісти
Мова йде про те, що після замирення ЗЄ розвалить залишки ЗСУ і через пару років ми будемо зустрічати нове вторгнення з голою сракою і втратимо все.
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07.12.2024 18:33 Відповісти
90% людей з окупованих територій свідомо вибрали зе. це просто наслідки їх вибора. Відвойовувати їх я не хочу, а ти?
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07.12.2024 18:34 Відповісти
То може 20% територій замало віддати? Віддамо 73%, включно з Києвом.

Ну десь так, як кацапи і хочуть. Залишити тільки Галичину.

А може тих, хто "не хочу", гнати з країни або позбавляти громадянських прав.

Кажу ж - варіанти є.
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07.12.2024 18:45 Відповісти
так тебе ж першого треба вигнати, бо ти не в ЗСУ
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07.12.2024 19:17 Відповісти
Яку тільки бредятину тут можна прочитати, наприклад твою, філософ мля.
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07.12.2024 18:58 Відповісти
Ти схоже з тих крго верещучка перевезла з лугандонії замість гнать на болота бо серед цих впо нема Українців а є пристосуванці які на болота не хочуть і Україну ненавидять
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07.12.2024 19:12 Відповісти
ти вистрілив собі в ногу, я просто сказав, що ти сам винен, що в твоїй нозі дірка. що тут не так? де брєдятіна?
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07.12.2024 19:19 Відповісти
треба щоб і наші інваліди-високопосадовці
накштал прокурори,керівники пенсійного фонду...та інший непотріб
теж хоч якусть користь приносили
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07.12.2024 17:49 Відповісти
Там люди щезають просто безслідно, а ці дзижчать про якийсь примус.

"Дякую" Найшашличнішому, всим веселим зебілам і какімразніцам(шоб ви дупою сміялися) за родичів в окупаціі
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07.12.2024 17:52 Відповісти
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07.12.2024 17:54 Відповісти
А в Україні вже забезпечені хоча б якоюсь посильною роботою незрячі? Сітки плести саме їм посилі. Але ж треба державі організувати цю роботу. А, заюуамя мантру урядовців - держава не ефективний власник.
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07.12.2024 18:51 Відповісти
Де це у вас кацапська курва у вас все можливо бо один бородатий поліцай ганяє по москві цілий натовп кацапні
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07.12.2024 19:15 Відповісти
А орки хоч на якийсь креатив здатні, чи можуть лише красти ідеї українців: сітки, окопні свічки... А слабо виростити смачне сало, зробити неймовірну домашню ковбасу, наліпити 500 тис. вареників?
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07.12.2024 19:53 Відповісти
Хто примушує інвалідів сітки та свічки виробляти, хто визнає їх придатними та на передок жене...
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07.12.2024 20:35 Відповісти
 
 