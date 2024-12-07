Окупанти примушують людей з інвалідністю виготовляти сітки й окопні свічки для "СВО", - ЦНС

Росіяни змушують працювати людей з інвалідністю, які залишились на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в окупованому Бердянську команда "Народного фронту Путіна" організувала "волонтерський" центр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в Центрі людей з інвалідністю в тимчасово окупованому Бердянську команда "Народного фронту Путіна" організувала цілий "волонтерський" центр.

Тут пацієнтів змушують виконувати плани з виготовлення так званої допомоги для потреб терористів. Насамперед йдеться про плетіння маскувальних сіток. Окупанти використання праці людей з обмеженими фізичними можливостями цинічно аргументують тим, що плетіння має цілющі властивості для хворих і розвиває дрібну моторику.

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У ЦНС додають, що використання праці незахищеної верстви населення тимчасово окупованих територій України з боку російських окупантів – це "нормальна" практика. У школах ТО Луганщини з початку року активно впроваджують кремлівську програму "Луганський характер". Учні організовують пропагандистські заходи, зокрема виготовляють окопні свічки для терористів армії рф.

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"Закликаємо усіх небайдужих допомагати припиняти ці та подібні злочини окупантів та колаборантів. Маєш інформацію про них – надсилай сюди. Це дасть можливість Руху опору притягнути до відповідальності терористів", - звернулися в ЦНС.