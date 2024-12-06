На ТОТ Запоріжжя загарбники штрафуватимуть за адресні таблички українською мовою, - ЦНС

Російські загарбники обіцяють штрафувати жителів тимчасово окупованої території Запорізької області за українську мову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на ТОТ Запоріжжя російські загарбники обіцяють штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць.

Окупанти планують практикувати подібні штрафи з початку 2025 року.

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"Ворог проводить політику тотальної русифікації, заперечуючи право інших народів на існування", - йдеться у повідомленні.

У межах цієї політики, як додали у ЦНС, росіяни активно борються з будь-якою українською символікою, яка є нагадуванням, що вони окупанти на цій землі.

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