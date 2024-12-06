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На ТОТ Запоріжжя загарбники штрафуватимуть за адресні таблички українською мовою, - ЦНС

Окупанти обіцяють штрафувати за україномовні адресні таблички

Російські загарбники обіцяють штрафувати жителів тимчасово окупованої території Запорізької області за українську мову. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на ТОТ Запоріжжя російські загарбники обіцяють штрафувати власників приватних домоволодінь за україномовні адресні таблички з дійсними назвами вулиць.

Окупанти планують практикувати подібні штрафи з початку 2025 року.

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"Ворог проводить політику тотальної русифікації, заперечуючи право інших народів на існування", - йдеться у повідомленні.

У межах цієї політики, як додали у ЦНС, росіяни активно борються з будь-якою українською символікою, яка є нагадуванням, що вони окупанти на цій землі.

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Автор: 

окупація (6685) українська мова (833) Запорізька область (3598) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+13
Зате в нас ''какую разніцу'' толерують. А кацапи все українське знищують нещадно. Даже в Україні. Свіжий приклад Фаріон.
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06.12.2024 21:32
+7
Де ти таку дурню взяв?
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06.12.2024 21:42
+4
Загадка: Як називається той, якому все одно якою мовою розмовляти? (російськомовний).
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06.12.2024 22:24
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Так "Пуйло *****!" обома мовами однаково!
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06.12.2024 21:19 Відповісти
Зате в нас ''какую разніцу'' толерують. А кацапи все українське знищують нещадно. Даже в Україні. Свіжий приклад Фаріон.
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06.12.2024 21:32 Відповісти
Цікаво, як кацапи це проведуть за законами? Вони ж з понтом українську мову місцевою державною заявляють разом з російською і дуже це виставляють скрізь.
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06.12.2024 21:39 Відповісти
Де ти таку дурню взяв?
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06.12.2024 21:42 Відповісти
Яку? Те, що кацапи на окупованих територіях типу формально українську "державною" разом з російською заявили? То вони самі про це й верещать. Так само в окупованому Криму у них формально 3 державні мови - російська, українська та кримськотатарська, фактично ж українська під забороною.
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06.12.2024 21:58 Відповісти
Наведи докази про такі "заяви". Тільки не про Крим, то було операція прикриття у перші місяці.
А зараз ніхто вже не прикривався.
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06.12.2024 22:25 Відповісти
Постійно їхні офіційні особи, особливо на західну аудиторію, декларують, що вони не проти української мови, вони лише проти утисків російської які жорстко здійснює після "державного перовороту" неонацистська влада.
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07.12.2024 13:36 Відповісти
"постійно", "всім відомо" і т.д.- це не аргументи, мова йшла про законодавство.
Все інше -бла-бла-бла....
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07.12.2024 16:14 Відповісти
По вашому, в них в законодавстві чітко прописано, що єдиною мовою на окупованих територіях є виключно російська?
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07.12.2024 16:52 Відповісти
Так.
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07.12.2024 17:06 Відповісти
Можно якесь посилання?
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07.12.2024 17:19 Відповісти
Посилання для розумово відсталих? Чи окрему конституцію "окупованних територій"?!??
Кацапи включили окуповані теріторії в свою конституцію з усіма витікаючими, може сам пориєшся у кацапському гівні і відшукаєш там згадку про українську мову?
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07.12.2024 17:49 Відповісти
По законах ЛДНР там дві державні мови.
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08.12.2024 08:15 Відповісти
Їм пох на ті свої закони які є лише формальностью задля вдавання боротьби з "бЄндеравцями"...
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07.12.2024 13:31 Відповісти
Це зрозуміло. Питання у тому, за яким законом виписувати штрафи.
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07.12.2024 18:13 Відповісти
Висловлюєте мастурбованість, пани?
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06.12.2024 21:46 Відповісти
АбІснІ?
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06.12.2024 22:17 Відповісти
А як же кацап'ячий вислів "не важно на каком языке ты говоришь, главное чтоб б человек был хороший"?
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06.12.2024 22:13 Відповісти
Загадка: Як називається той, якому все одно якою мовою розмовляти? (російськомовний).
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06.12.2024 22:24 Відповісти
Всеодно якою мовою аби це була кацапська.
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07.12.2024 09:00 Відповісти
 
 