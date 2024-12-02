Російські командири вимагають від "мобілізованих" на ТОТ частину виплат, - ОВА
Російські командири на тимчасово окупованих територіях вимагають виплати від примусово мобілізованих.
Про це повідомляється у телеграм-каналі Артема Лисогора, інформує Цензор.НЕТ.
Начальник Луганської ОВА заявив, що російські командири вимагають від примусово мобілізованих на тимчасово захоплених територіях Луганщини половину їхніх грошових виплат. За його словами, зневажливе ставлення до мобілізованих лише посилюється, а незгодних відправляють до підвалів для покарання.
"Фактів зневажливого ставлення росіян до осіб, яких "мобілізували" на окупованій Луганщині, стає все більше", - сказав Лисогор. Він також зауважив, що мобілізовані є першими, кого відправляють у "м’ясні штурми".
Як повідомляється, у 13-му танковому полку ЗС РФ командування вимагало від військових з "ЛНР" щонайменше 50% від грошових виплат. Всі незгодні з таким вимаганням були відправлені до "сумно відомого підвалу у Зайцевому".
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Ги...
тикало *****.
У Дніпрі затримали військового за хабар розміром у 600 тисяч гривень. Він вимагав гроші від підлеглих за нарахування бойових виплат.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0zMzgAZCdgpBVB1q1FQrqWCy59v6jguKsJCCT67mKAFDghbE1WKTUjD9DdrXmvRbUl?locale=ru_RU Офіс генерального прокурора та https://dbr.gov.ua/news/u-dnipri-dbr-zatrimalo-vijskovosluzhbovcya-na-habari-u-600-tisyach-griven-za-bezpereshkodne-narahuvannya-bojovih-viplat-pidleglim Державне бюро розслідувань .