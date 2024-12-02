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Новини Війна
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Російські командири вимагають від "мобілізованих" на ТОТ частину виплат, - ОВА

У мобілізованих на ТОТ вимагають частини виплат

Російські командири на тимчасово окупованих територіях вимагають виплати від примусово мобілізованих. 

Про це повідомляється у телеграм-каналі Артема Лисогора, інформує Цензор.НЕТ.

Начальник Луганської ОВА заявив, що російські командири вимагають від примусово мобілізованих на тимчасово захоплених територіях Луганщини половину їхніх грошових виплат. За його словами, зневажливе ставлення до мобілізованих лише посилюється, а незгодних відправляють до підвалів для покарання.

Читайте також: На Луганщині український дрон знищив автомобіль з колаборантом і трьома окупантами, - Лисогор

"Фактів зневажливого ставлення росіян до осіб, яких "мобілізували" на окупованій Луганщині, стає все більше", - сказав Лисогор. Він також зауважив, що мобілізовані є першими, кого відправляють у "м’ясні штурми".

Як повідомляється, у 13-му танковому полку ЗС РФ командування вимагало від військових з "ЛНР" щонайменше 50% від грошових виплат. Всі незгодні з таким вимаганням були відправлені до "сумно відомого підвалу у Зайцевому".

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Автор: 

окупація (6670) мобілізація (3025) Лисогор Артем (40) Луганська область (4876)


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Слава Богу, у нас такого нема!
Ги...
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02.12.2024 14:06 Відповісти
В нас перейняли "опит"
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02.12.2024 14:07 Відповісти
У тебе?
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02.12.2024 14:49 Відповісти
В чому зневіра? Чи ти думаєш, що в нас такого немає???
тикало *****.
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02.12.2024 14:56 Відповісти
Це про цю ситуацію, то Дніпро ще не ТОТ:

У Дніпрі затримали військового за хабар розміром у 600 тисяч гривень. Він вимагав гроші від підлеглих за нарахування бойових виплат.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0zMzgAZCdgpBVB1q1FQrqWCy59v6jguKsJCCT67mKAFDghbE1WKTUjD9DdrXmvRbUl?locale=ru_RU Офіс генерального прокурора та https://dbr.gov.ua/news/u-dnipri-dbr-zatrimalo-vijskovosluzhbovcya-na-habari-u-600-tisyach-griven-za-bezpereshkodne-narahuvannya-bojovih-viplat-pidleglim Державне бюро розслідувань .
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02.12.2024 14:09 Відповісти
Правильно роблять, так би могли спитися у своїй глушині, а так семьи ладами забезпечать. За це повинні платити, все за поняттями
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02.12.2024 14:28 Відповісти
 
 