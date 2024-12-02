Российские командиры требуют от "мобилизованных" на ВОТ часть выплат, - ОВА
Российские командиры на временно оккупированных территориях требуют выплаты от принудительно мобилизованных.
Об этом сообщается в телеграм-канале Артема Лисогора, информирует Цензор.НЕТ.
Начальник Луганской ОВА заявил, что российские командиры требуют от принудительно мобилизованных на временно захваченных территориях Луганщины половину их денежных выплат. По его словам, пренебрежительное отношение к мобилизованным только усиливается, а несогласных отправляют в подвалы для наказания.
"Фактов пренебрежительного отношения россиян к лицам, которых "мобилизовали" на оккупированной Луганщине, становится все больше", - сказал Лысогор. Он также отметил, что мобилизованные являются первыми, кого отправляют в "мясные штурмы".
Как сообщается, в 13-м танковом полку ВС РФ командование требовало от военных из "ЛНР" не менее 50% от денежных выплат. Все несогласные с таким требованием были отправлены в "печально известный подвал в Зайцево".
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У Дніпрі затримали військового за хабар розміром у 600 тисяч гривень. Він вимагав гроші від підлеглих за нарахування бойових виплат.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0zMzgAZCdgpBVB1q1FQrqWCy59v6jguKsJCCT67mKAFDghbE1WKTUjD9DdrXmvRbUl?locale=ru_RU Офіс генерального прокурора та https://dbr.gov.ua/news/u-dnipri-dbr-zatrimalo-vijskovosluzhbovcya-na-habari-u-600-tisyach-griven-za-bezpereshkodne-narahuvannya-bojovih-viplat-pidleglim Державне бюро розслідувань .