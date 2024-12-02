Российские командиры требуют от "мобилизованных" на ВОТ часть выплат, - ОВА

Российские командиры на временно оккупированных территориях требуют выплаты от принудительно мобилизованных.

Об этом сообщается в телеграм-канале Артема Лисогора, информирует Цензор.НЕТ.

Начальник Луганской ОВА заявил, что российские командиры требуют от принудительно мобилизованных на временно захваченных территориях Луганщины половину их денежных выплат. По его словам, пренебрежительное отношение к мобилизованным только усиливается, а несогласных отправляют в подвалы для наказания.

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"Фактов пренебрежительного отношения россиян к лицам, которых "мобилизовали" на оккупированной Луганщине, становится все больше", - сказал Лысогор. Он также отметил, что мобилизованные являются первыми, кого отправляют в "мясные штурмы".

Как сообщается, в 13-м танковом полку ВС РФ командование требовало от военных из "ЛНР" не менее 50% от денежных выплат. Все несогласные с таким требованием были отправлены в "печально известный подвал в Зайцево".

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