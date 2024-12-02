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Новости Война
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Российские командиры требуют от "мобилизованных" на ВОТ часть выплат, - ОВА

У мобілізованих на ТОТ вимагають частини виплат

Российские командиры на временно оккупированных территориях требуют выплаты от принудительно мобилизованных.

Об этом сообщается в телеграм-канале Артема Лисогора, информирует Цензор.НЕТ.

Начальник Луганской ОВА заявил, что российские командиры требуют от принудительно мобилизованных на временно захваченных территориях Луганщины половину их денежных выплат. По его словам, пренебрежительное отношение к мобилизованным только усиливается, а несогласных отправляют в подвалы для наказания.

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"Фактов пренебрежительного отношения россиян к лицам, которых "мобилизовали" на оккупированной Луганщине, становится все больше", - сказал Лысогор. Он также отметил, что мобилизованные являются первыми, кого отправляют в "мясные штурмы".

Как сообщается, в 13-м танковом полку ВС РФ командование требовало от военных из "ЛНР" не менее 50% от денежных выплат. Все несогласные с таким требованием были отправлены в "печально известный подвал в Зайцево".

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Автор: 

оккупация (10135) мобилизация (2757) Лысогор Артем (33) Луганская область (6494)


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Слава Богу, у нас такого нема!
Ги...
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02.12.2024 14:06 Ответить
В нас перейняли "опит"
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02.12.2024 14:07 Ответить
У тебе?
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02.12.2024 14:49 Ответить
В чому зневіра? Чи ти думаєш, що в нас такого немає???
тикало *****.
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02.12.2024 14:56 Ответить
Це про цю ситуацію, то Дніпро ще не ТОТ:

У Дніпрі затримали військового за хабар розміром у 600 тисяч гривень. Він вимагав гроші від підлеглих за нарахування бойових виплат.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0zMzgAZCdgpBVB1q1FQrqWCy59v6jguKsJCCT67mKAFDghbE1WKTUjD9DdrXmvRbUl?locale=ru_RU Офіс генерального прокурора та https://dbr.gov.ua/news/u-dnipri-dbr-zatrimalo-vijskovosluzhbovcya-na-habari-u-600-tisyach-griven-za-bezpereshkodne-narahuvannya-bojovih-viplat-pidleglim Державне бюро розслідувань .
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02.12.2024 14:09 Ответить
Правильно роблять, так би могли спитися у своїй глушині, а так семьи ладами забезпечать. За це повинні платити, все за поняттями
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02.12.2024 14:28 Ответить
 
 