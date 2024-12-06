РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6243 посетителя онлайн
Новости Война
1 688 21

На ВОТ Запорожья захватчики будут штрафовать за адресные таблички на украинском языке, - ЦНС

Окупанти обіцяють штрафувати за україномовні адресні таблички

Российские захватчики обещают штрафовать жителей временно оккупированной территории Запорожской области за украинский язык.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, на ВОТ Запорожья российские захватчики обещают штрафовать владельцев частных домовладений за украиноязычные адресные таблички с действительными названиями улиц.

Оккупанты планируют практиковать подобные штрафы с начала 2025 года.

Смотрите также: Последствия атаки РФ на Запорожье: 9 погибших, 17 раненых, среди которых двое детей. Разрушено СТО. ФОТОрепортаж

"Враг проводит политику тотальной русификации, отрицая право других народов на существование", - говорится в сообщении.

В рамках этой политики, как добавили в ЦНС, россияне активно борются с любой украинской символикой, которая является напоминанием, что они оккупанты на этой земле.

Читайте также: Россия готовится к незаконным выборам на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10130) украинский язык (1189) Запорожская область (3061) Центр национального сопротивления (562)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Зате в нас ''какую разніцу'' толерують. А кацапи все українське знищують нещадно. Даже в Україні. Свіжий приклад Фаріон.
показать весь комментарий
06.12.2024 21:32
+7
Де ти таку дурню взяв?
показать весь комментарий
06.12.2024 21:42
+4
Загадка: Як називається той, якому все одно якою мовою розмовляти? (російськомовний).
показать весь комментарий
06.12.2024 22:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так "Пуйло *****!" обома мовами однаково!
показать весь комментарий
06.12.2024 21:19 Ответить
Зате в нас ''какую разніцу'' толерують. А кацапи все українське знищують нещадно. Даже в Україні. Свіжий приклад Фаріон.
показать весь комментарий
06.12.2024 21:32 Ответить
Цікаво, як кацапи це проведуть за законами? Вони ж з понтом українську мову місцевою державною заявляють разом з російською і дуже це виставляють скрізь.
показать весь комментарий
06.12.2024 21:39 Ответить
Де ти таку дурню взяв?
показать весь комментарий
06.12.2024 21:42 Ответить
Яку? Те, що кацапи на окупованих територіях типу формально українську "державною" разом з російською заявили? То вони самі про це й верещать. Так само в окупованому Криму у них формально 3 державні мови - російська, українська та кримськотатарська, фактично ж українська під забороною.
показать весь комментарий
06.12.2024 21:58 Ответить
Наведи докази про такі "заяви". Тільки не про Крим, то було операція прикриття у перші місяці.
А зараз ніхто вже не прикривався.
показать весь комментарий
06.12.2024 22:25 Ответить
Постійно їхні офіційні особи, особливо на західну аудиторію, декларують, що вони не проти української мови, вони лише проти утисків російської які жорстко здійснює після "державного перовороту" неонацистська влада.
показать весь комментарий
07.12.2024 13:36 Ответить
"постійно", "всім відомо" і т.д.- це не аргументи, мова йшла про законодавство.
Все інше -бла-бла-бла....
показать весь комментарий
07.12.2024 16:14 Ответить
По вашому, в них в законодавстві чітко прописано, що єдиною мовою на окупованих територіях є виключно російська?
показать весь комментарий
07.12.2024 16:52 Ответить
Так.
показать весь комментарий
07.12.2024 17:06 Ответить
Можно якесь посилання?
показать весь комментарий
07.12.2024 17:19 Ответить
Посилання для розумово відсталих? Чи окрему конституцію "окупованних територій"?!??
Кацапи включили окуповані теріторії в свою конституцію з усіма витікаючими, може сам пориєшся у кацапському гівні і відшукаєш там згадку про українську мову?
показать весь комментарий
07.12.2024 17:49 Ответить
По законах ЛДНР там дві державні мови.
показать весь комментарий
08.12.2024 08:15 Ответить
Їм пох на ті свої закони які є лише формальностью задля вдавання боротьби з "бЄндеравцями"...
показать весь комментарий
07.12.2024 13:31 Ответить
Це зрозуміло. Питання у тому, за яким законом виписувати штрафи.
показать весь комментарий
07.12.2024 18:13 Ответить
Висловлюєте мастурбованість, пани?
показать весь комментарий
06.12.2024 21:46 Ответить
АбІснІ?
показать весь комментарий
06.12.2024 22:17 Ответить
А як же кацап'ячий вислів "не важно на каком языке ты говоришь, главное чтоб б человек был хороший"?
показать весь комментарий
06.12.2024 22:13 Ответить
Загадка: Як називається той, якому все одно якою мовою розмовляти? (російськомовний).
показать весь комментарий
06.12.2024 22:24 Ответить
Всеодно якою мовою аби це була кацапська.
показать весь комментарий
07.12.2024 09:00 Ответить
 
 