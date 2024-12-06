На ВОТ Запорожья захватчики будут штрафовать за адресные таблички на украинском языке, - ЦНС
Российские захватчики обещают штрафовать жителей временно оккупированной территории Запорожской области за украинский язык.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Так, на ВОТ Запорожья российские захватчики обещают штрафовать владельцев частных домовладений за украиноязычные адресные таблички с действительными названиями улиц.
Оккупанты планируют практиковать подобные штрафы с начала 2025 года.
"Враг проводит политику тотальной русификации, отрицая право других народов на существование", - говорится в сообщении.
В рамках этой политики, как добавили в ЦНС, россияне активно борются с любой украинской символикой, которая является напоминанием, что они оккупанты на этой земле.
Топ комментарии
+13 Валерій Кваша
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+7 Yuriy Karnaushenko
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+4 віктор федорович #394174
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А зараз ніхто вже не прикривався.
Все інше -бла-бла-бла....
Кацапи включили окуповані теріторії в свою конституцію з усіма витікаючими, може сам пориєшся у кацапському гівні і відшукаєш там згадку про українську мову?