Мінкульт обіцяє відкритий відбір керівника Центру страткомунікацій. Політконсультант Биков очолює його тимчасово

Міністерство культури та стратегічних комунікацій проведе відкритий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

"Після зміни назви міністерства у вересні 2024 року до сфери нашої компетенції були віднесені питання стратегічних комунікацій та розпочався процес формування нової стратегії. Цей новий пріоритет вимагає від міністерства суттєвого посилення відповідних спроможностей існуючих структур у рамках міністерства. Однією з таких ключових структур є Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який до останнього часу мав статус підрозділу інформаційного агентства "Укрінформ". Цей статус не дозволяє Центру повною мірою реалізовувати нові завдання міністерства у сфері стратегічних комунікацій відповідно до викликів сьогодення. Інституційне посилення роботи Центру передбачене Планом заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року. Тому керівництвом міністерства було ухвалено логічне рішення про здійснення необхідних юридичних процедур для введення Центру у правове поле шляхом перейменування іншого державного підприємства у сфері управління МКСК", - сказав Наджос.

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Він зазначив, що для реалізації процесу перереєстрації з'явилася об’єктивна необхідність тимчасового призначення Сергія Бикова, який свого часу працював у Центрі, на посаду виконуючого обов’язки директора державного підприємства.

Наджос наголосив, що процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерством буде проведено відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

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"Ми прагнемо не лише зберегти кращі практики роботи Центру та його колективу, але й посилити інституційну спроможність Центру за рахунок нових екcпертів. Ми також розраховуємо на продовження конструктивної співпраці з міжнародними донорами і партнерами для виконання нових завдань із захисту держави", - додав заступник міністра.

Що цьому передувало?

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував екснардепа-зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука.