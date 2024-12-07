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Мінкульт обіцяє відкритий відбір керівника Центру страткомунікацій. Політконсультант Биков очолює його тимчасово

Биков очолив Центр страткомунікацій при Мінкульті

Міністерство культури та стратегічних комунікацій проведе відкритий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

"Після зміни назви міністерства у вересні 2024 року до сфери нашої компетенції були віднесені питання стратегічних комунікацій та розпочався процес формування нової стратегії. Цей новий пріоритет вимагає від міністерства суттєвого посилення відповідних спроможностей існуючих структур у рамках міністерства. Однією з таких ключових структур є Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який до останнього часу мав статус підрозділу інформаційного агентства "Укрінформ". Цей статус не дозволяє Центру повною мірою реалізовувати нові завдання міністерства у сфері стратегічних комунікацій відповідно до викликів сьогодення. Інституційне посилення роботи Центру передбачене Планом заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року. Тому керівництвом міністерства було ухвалено логічне рішення про здійснення необхідних юридичних процедур для введення Центру у правове поле шляхом перейменування іншого державного підприємства у сфері управління МКСК", - сказав Наджос.

Читайте: Центр страткомунікацій при Мінкульті очолив політконсультант Сергій Биков, пов’язаний із Медведчуком

Він зазначив, що для реалізації процесу перереєстрації з'явилася об’єктивна необхідність тимчасового призначення Сергія Бикова, який свого часу працював у Центрі, на посаду виконуючого обов’язки директора державного підприємства.

Наджос наголосив, що процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерством буде проведено відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

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"Ми прагнемо не лише зберегти кращі практики роботи Центру та його колективу, але й посилити інституційну спроможність Центру за рахунок нових екcпертів. Ми також розраховуємо на продовження конструктивної співпраці з міжнародними донорами і партнерами для виконання нових завдань із захисту держави", - додав заступник міністра.

Що цьому передувало?

Раніше  повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував екснардепа-зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Міністерство культури (756) політолог (66)


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Топ коментарі
+14
Уточнюю-політконсультант медведчука і ярий колаборант...
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07.12.2024 18:15
+11
Звідки ж вони витягують - таких бикуватих?
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07.12.2024 18:14
+11
Давайте зразу Портнова, **** тут церемонитись🤪
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07.12.2024 18:23
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Звідки ж вони витягують - таких бикуватих?
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07.12.2024 18:14 Відповісти
Уточнюю-політконсультант медведчука і ярий колаборант...
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07.12.2024 18:15 Відповісти
"Огласитє вєсь спссокк, пожалуйста..." https://www.youtube.com/watch?v=VVcSagzqa-g
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07.12.2024 18:15 Відповісти
Нормальні люди не сядуть с. рати на одному гектарі з цим бастрардо та з будь-ким з його ОПГ.
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07.12.2024 18:18 Відповісти
Міністерство культури та стратегічних комунікацій Що-що, а вмінню зебілів утворювати міністерства методом схрещення жаб із гадюками чи королівських пінгвінів із оманськими віслюками- це стратегічне мислення у розпилі бабла... І обов'язково, витягнути із дюрки громадського туалету якесь гуано кацапсько-регіануте, щоб приліпити йому довічне ВО та тримати на строгому ошийнику...
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07.12.2024 18:23 Відповісти
Стратегічні комунікації - інтегроване, скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави для просування і захисту її інтересів: публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, інших заходів.

Ось той рубільник-стратех у ерефійських ******:
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07.12.2024 18:58 Відповісти
Давайте зразу Портнова, **** тут церемонитись🤪
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07.12.2024 18:23 Відповісти
Походу у кацапів та ригів великий кадровий резерв.
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07.12.2024 18:29 Відповісти
Обіцянка-цяцянка.Наїбуть
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07.12.2024 18:32 Відповісти
Типу "не обисралися а тільки мазнули по трусам".
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07.12.2024 18:46 Відповісти
Невже ще хтось має повірити в той голосно заявлений відкритий та прозорий відбір від ЗЕбілів. Усі сповнарозуму розуміють, що керівником поставлять "потрібного" чергового недоумка, схваленого ОП.
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07.12.2024 18:51 Відповісти
А його директор музею відразу після призначення у відрядження за кордон запросить до себе чи тиждень почєкає?
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07.12.2024 18:53 Відповісти
Серед багатомільйонного українського народу смарагдові не знайшли спеціаліста. Довелось, як завжди, підібрати не українця- українофоба.
Було б інакше, було б дивно. А так, все, як останні 5 років.
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07.12.2024 18:58 Відповісти
тіштесь, що не кум зебіленського, а тільки партнер по стрибкам в сторону від 4-ох повісток де він мав загинути, але б Крим не віддав.
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07.12.2024 19:00 Відповісти
хто ж переможе?
серлєщ, або сербик?
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07.12.2024 19:35 Відповісти
один із радників дЄрмака, 99%
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07.12.2024 19:39 Відповісти
Бред какой-то😎
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07.12.2024 19:36 Відповісти
... аматори обов'язково візьмуть на державну службу чергового українофоба ,совка
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07.12.2024 19:55 Відповісти
Гроші риги крадуть як не нове міністерство так зе на якусь х йню мінкульта яке нікому непотрібне
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07.12.2024 20:53 Відповісти
 
 