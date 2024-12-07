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Центр страткомунікацій при Мінкульті очолив політконсультант Сергій Биков, пов’язаний із Медведчуком

Центр страткомунікацій при Мінкульті очолив політконсультант Сергій Биков, пов’язаний із Медведчуком

Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував екснардепа-зрадника та кума Путіна  Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на наказ №884 на сайті МКСК та "Детектор медіа".

Так, наказом №884 від 6 грудня Міністерство культури  перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на державну установу "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Виконувачем обов'язків директора Центру призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який до листопада цього року працював заступником начальника управління стратегічного планування та комунікацій та начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.

"Один з перших кроків - це аудит роботи Центру за попередній період. Загальний напрям роботи Центру не змінюється, він визначений в нас стратегією: ми маємо зрештою сформувати ефективну політику "єдиного голосу", щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою - це все є основна мета роботи Центру. І ми будемо продовжувати чинні проєкти, які реалізує Центр зараз", - сказав Биков у коментарі "Детектору медіа".

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Що відомо про Бикова?

Як пише "Детектор медіа", Сергій Биков - політолог та політичний консультант, з 2015 року фігурує в медіа як керівник Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ, у 2017 році разом з тодішньою дружиною Анне Биковою заснував ГО з такою ж назвою. 

У вересні 2022 року повідомив, що більше не співпрацює з ІНПОЛІТ, зараз ГО фігурує в медіа здебільшого як організатор заходів так званої "ЗеМолодіжки" - молодіжного руху, створення якого у 2021 році анонсував Олександр Корнієнко. У 2020 році, як він зазначив в коментарі "Детектору медіа", Биков на волонетерських засадах був консультантом з питань комунікацій Офісу Президента. Останнім часом Биков працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту.

Також медіа Texty.org зазначає, що Биков пов'язаний із медійниками, яких підозрюють у роботі на користь Медведчука і Росії.

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Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Міністерство культури (756) політолог (66)


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Топ коментарі
+41
"повʼязаний із Медведчуком", а туди інших і не беруть.
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07.12.2024 00:36
+41
Красота!!!

Люди Януковича, Портнова, Сивковича, Деркача, Медведчука - надійна опора Зеленського.

Це вже перемога Антимайдану чи "Дайтє єму єщьо 100 днєй"?
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07.12.2024 00:44
+37
Нічого дивного. Давно вже зрозуміло, що Партія Регіонів розділилась на 2 основні табори - ОПЗЖ, куди ввійшли радикальні зрадники та Слуг Народу, котру сформували помічники отих радикальних зрадників. А зараз вони де-факто знову об'єднались в одну структуру.
Розуміння цього факту, чітко пояснює всю кадрову (і не тільки) політику Зеленського та його команди. Тому і далі будуть з'являтись на високих посадах ті, кого в нормальній країні люстрували б пожиттєво.
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07.12.2024 00:40
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"повʼязаний із Медведчуком", а туди інших і не беруть.
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07.12.2024 00:36 Відповісти
Слава Зеленському!
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07.12.2024 01:18 Відповісти
Ти гнида цапська?
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07.12.2024 08:13 Відповісти
Лидору.
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07.12.2024 10:32 Відповісти
! А коли такі розумні ЛСД ПРОПАГАНДУВАЛИ « 🤢🤡********** ПАЛОЧКІ» ,не думали, що крокують за ЗЕІУДОЮ в паРашу !
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07.12.2024 17:31 Відповісти
Це інший патужний рівень - і "герман" і "смєтанін" - два в одном...
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07.12.2024 05:59 Відповісти
А чи можуть прийняти на роботу , наприклад, до шпигуна, ворога України, корупціонера-бариги українського патріота, чесну і порядну людину? А він там потрібний такий? Підбирають собі подібних?! А хто призначапє-5та колона в дії...?СБУ, ДБР, ОГПУ, ВР, патріоти де ВИ , війна...!!!
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07.12.2024 09:57 Відповісти
Та так,під цього і змінили назву,нема-культури,нема країни,цим і займуться.
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07.12.2024 12:25 Відповісти
https://rubryka.com/2019/04/18/kum-putina-zayavyv-pro-pidtrymku-zelenskogo/ Кум Путіна заявив про підтримку Зеленського
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07.12.2024 14:00 Відповісти
Нічого дивного. Давно вже зрозуміло, що Партія Регіонів розділилась на 2 основні табори - ОПЗЖ, куди ввійшли радикальні зрадники та Слуг Народу, котру сформували помічники отих радикальних зрадників. А зараз вони де-факто знову об'єднались в одну структуру.
Розуміння цього факту, чітко пояснює всю кадрову (і не тільки) політику Зеленського та його команди. Тому і далі будуть з'являтись на високих посадах ті, кого в нормальній країні люстрували б пожиттєво.
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07.12.2024 00:40 Відповісти
Ось хто купив Білгород-Дністровський порт -----------Володимир Прудивус - відомий вінницький кримінальний діяч початку 1990-х років, який неодноразово згадувався в українських ЗМІ як авторитет у злочинному світі. Згодом став підставною особою, через яку російські структури за безцінь скуповували майно. У цій діяльності тісно співпрацював із Віктором Медведчуком і був членом його політичної партії.
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07.12.2024 08:27 Відповісти
Банда ЗЕЛЕНСЬКОГО , ще гірше відкритого ворога
! Вони встромляють ніж в спину воїнам , знищюють ПОВНІСТЬЮ здоровий глузд ! Для них Перемога - смерть і викриття їх співпраці з ТЕРРОРИСТАМИ
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07.12.2024 17:36 Відповісти
Красота!!!

Люди Януковича, Портнова, Сивковича, Деркача, Медведчука - надійна опора Зеленського.

Це вже перемога Антимайдану чи "Дайтє єму єщьо 100 днєй"?
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07.12.2024 00:44 Відповісти
можно тільки уявити кого призначать у мінєд.
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07.12.2024 00:46 Відповісти
Дивно.
Але 25% українців казали, що буде саме так ще у 2019 році.
А 73%, як тоді було пофіг так і зараз. Бо кончені дебіли.
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07.12.2024 00:51 Відповісти
Мені одна зебілка нещодавно доказувала що це Порошенко здав Крим коли був президентом.
Це діагноз.
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07.12.2024 01:20 Відповісти
Тобі в Америці? А чому не в Україні
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07.12.2024 02:02 Відповісти
Тому що з 2019 розумів до чого все йде...
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07.12.2024 07:42 Відповісти
То ти кончений дебіл. При такому підході вони проголосують за кого попало тільки не за пороха. Ви самі ************ людей. Та більше всього наносите вреда пороху.
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07.12.2024 02:01 Відповісти
О, гівно.д виповз, передавай вітаннячко подляку
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07.12.2024 05:16 Відповісти
Тебе і твоїх "людей" не відштовхувати треба - а ******* лопатой по ****
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07.12.2024 10:14 Відповісти
Чого ж в 1 турі в 2019 не проголосували за когось розумного? Ну крім Петі і Зе ще 30+ кандидатів було!
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07.12.2024 17:19 Відповісти
подивіться на кончених дебілів на гілці "Щоб зірвати плани Путіна, треба достатньо зброї Україні та більше санкцій проти РФ"; зокрема на gemixx11 07198661, Second First , Ruslana 5d33ed85, Nik Den(цього, щоправда, адміни знесли...) А от Igor d683df47 - залишать
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07.12.2024 02:20 Відповісти

Но-но!
А уявіть собі, що адміни візьмуть і спровадять на цвинтар акаунтів увесь особовий склад "подоляцьких плоскогубців". Що тоді буде?.. Та ми тут від нудьги вимремо або між собою до зубів пересваримось за якусь дурницю.
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07.12.2024 10:32 Відповісти
Зелені ригоанали у владі підтягують свою агентуру, ту нема чому дивуватись.
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07.12.2024 00:58 Відповісти
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07.12.2024 00:58 Відповісти
- Ви розумієте, що це важлива держ. посада?
-Так
- А у вас роспаспорт
- Так
- І брат в ФСБ?
-Так
- І батько голова Єдиної росії рязані?
-Так
- І ще у вас спільний бізнес з Валуєвим?
- Так
-Ви розумієте, що ми не можемо вас взяти?
- Порошенко барига, ненавиджу порохоботів!
- Ось ключі від кабінету.
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07.12.2024 00:59 Відповісти
А чего вы ожидали,дебилы,когда голосовали в 2019 году?
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07.12.2024 01:28 Відповісти
Вони сподівалися на краще чим було, а вийшло як завжди
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07.12.2024 01:54 Відповісти
ну, так, тобі, зебіле, видніше; ти там з середини отари признаєшся...
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07.12.2024 02:21 Відповісти
Знову призначили кацапа... Аби не українця...
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07.12.2024 01:32 Відповісти
Гібридна війна.
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07.12.2024 01:50 Відповісти
Ага, Банкова воює з Україною
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07.12.2024 05:18 Відповісти
Баканкова
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07.12.2024 10:16 Відповісти
З українцями
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07.12.2024 13:25 Відповісти
Якесь дебільне скорочення - страткомітет. Хоча, якщо почнуть зе!команду страчувати, то норм..
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07.12.2024 01:39 Відповісти
Та норм.Тільки літер "т" натикали забагато.Перші дві зайві.
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07.12.2024 11:09 Відповісти
Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".
Таких туристів ніде пускати не будуть.
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07.12.2024 01:51 Відповісти
Живемо в замкнутому крузі...*** їх мать... Молода проукраїнська кров відсутня ...призначаються кончені кадри....цим все єдино
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07.12.2024 01:58 Відповісти
Сердешний Голлівуд потерпає і загинається без цінних вказівок міністерства культури.
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07.12.2024 02:33 Відповісти
Тобі б з розумом подружитись треба
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07.12.2024 05:21 Відповісти
Ванья тут водкі нєт. Нахпшєл свинопсіна.
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07.12.2024 05:40 Відповісти
ну так...... зявилися очі і вуха Кремля в ще одному міністерстіві... Непогано...непогано...Хто ж те падло що пропихає штірліців ка...апських в Київі????У Портного в руках вся система правосуддя...майже... на кожного суддю чи прокуратооора той куй має який важелі впливу..тобіш компромати...а тому судді є що втрачати...бо судді в прокуратори це вже клани...сімейний бізнес... В майбутноьому і цей медведчуковий братан побудуєсвоєоточення яке буде голосувати по понятіям і вирішуватимуть якесь питання на користь ворогу на шкоду Українському майбутньому... Табачніка,мудилу його ...Шкарлета... в освіту пропхали якись нечисті сили ...Добре що його вже там здихалися...Маємо Татарова, який вже вибудував свою вертикаль з Кіровоградського бомонду...Чи хтось впеанений в тому що той "синок" Янека не організує якийсь путч або не буде знищувати наших патріотів чи розвідників чи політиків, залякувати бізнес і віджимати бізнес???Зникнення бійця РДК, якмй у 2014 році перейшов на сторону України має два варіанта...............
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07.12.2024 05:10 Відповісти
Це треба кінчати і по справжньому. Зєлєпідар зовсім з катушок злетів і *****!
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07.12.2024 05:39 Відповісти
Турист то палку вруку торбу на спину і до медведчука пішки Всі хто має мав причетність до симоненка вітренко яника ********** позбавить всіх прав відібрать майно і їх ірідні і на розміновування боронами
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07.12.2024 05:53 Відповісти
Кожний український Майдан був радикальнішим за попередній. Впевнений що наступний, а все до цього йде! не буде просторікувати під каштанами, а завзято передушить корумповане падло яке краде у війська...
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07.12.2024 05:55 Відповісти
...а потім одна половина війська передушить іншу! бо реально воює максимум 10% особового складу. інші відбувають номер
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07.12.2024 10:17 Відповісти
В війську будь якої країни в усі часи, як і в суспільстві в цілому, лише 15% пассіонаріїв. Тобто людей які прагнуть перемоги за будь яку ціну. Решта "відбувають номер" і навіть стріляють кудись в сторону аби не "брати гріх на душу". Картина ще тривожніша якщо взяти до уваги дослідження проведені амеиканцями під час Другої Світової. Найліпше (героїчно!) воюють молоді психопати з бідних верств населення не обтяжені розумовими здібностями...
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07.12.2024 17:04 Відповісти
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07.12.2024 05:57 Відповісти
Ну а хто ще міг очолити? Тільки він. Єдінствєнний і нєпавтарімий для дєрьмака.
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07.12.2024 07:00 Відповісти
система
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07.12.2024 07:06 Відповісти
Інтеграція в російський федеральний округ?
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07.12.2024 07:20 Відповісти
"липецкий фабрикант" - это чьи говносериалы сейчас крутятся на кацапском ТВ?
в 14 году никакая толпа никакого азарова не избирала, ты заблудился, кацап
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07.12.2024 10:19 Відповісти
Філіал кремля на Банковій вже навіть не маскується, бо якщо мудрий нарід схавал злиття наших спецоперацій кацапам зеленським з єрмаком у 2020, якщо схавали призначення на ключові посади агентів фсб у 2020, розмінування Чонгару та саботаж нашої оборонки, то призначення медведчуківського політтехнолога на державну посаду це просто дрібнички.
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07.12.2024 07:54 Відповісти
Цей биков-антиукраїнський подонок,а зеленим тварям такі і потрібні.О.й..бнутих 73% понавибирали.
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07.12.2024 07:58 Відповісти
ФСБе повинна все тримати на контролі, тому і взяли. Звільненого зі служби, через поранення, патріота ж не візьмуть.
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07.12.2024 07:58 Відповісти
А хіба в нинішній владі є місце патріотам ,там або колишні риги ,або невігласи,? взяти ОП наглядний приклад жодного .
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07.12.2024 08:10 Відповісти
Зєлю геть. Залужний
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07.12.2024 08:14 Відповісти
Іван, ти мене розчарував. А як же Бабка на калясці?🤣
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07.12.2024 10:20 Відповісти
жюля !!! жюляяя!!! волав зі сцени яценюк і мазав собі лоб зєльонкою . щоб куля в лоб інфекцію не занесла
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07.12.2024 11:06 Відповісти
Тобі в Польщі грошей не вистачає? Торгуєш совістю? Можу дати тобі одну. Гривню.
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07.12.2024 12:13 Відповісти
Ти ще за бабу Жулю не відсидів своє! Куди тобі Залужний? Принось її ботоксну голову на блюді - тоді поговоримо
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07.12.2024 10:21 Відповісти
А кого гнида хоче голосувати? За гада, чи за гадьониша? Чи гнида на вибори не ходить?
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07.12.2024 12:14 Відповісти
Чому б ні, вони ж зєрмататароми з одної агентурної сєті.
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07.12.2024 08:37 Відповісти


https://navarti.in.ua/10823-anne-bikova-ta-sergiy-bikov-pisali-novu-konstitutsiyu-yuliyi-timoshenko-tilki-politolog-prorosiyskiy-i-shhe-donedavna-podruzhzhya-pidtrimuvalo-medvedchuka.html
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07.12.2024 09:09 Відповісти
Це якась лічінка Мураєва на вигляд
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07.12.2024 10:22 Відповісти
Буде за розвиток руской культури відповідати.
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07.12.2024 09:16 Відповісти
Яка несподіванка! Як жеж патріотичний лідор БоНеВтік? Як при цьому найвеличнішому таке може бути? Знову?! Зробили їх ще раз...
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07.12.2024 09:31 Відповісти
країною керують медведчуки портнови!
антимайдан антиукраїна в повній дії!
а тепер скажіть, що зе!гундоса всунули в президенти не для того що б напасти, та знищити україну.
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07.12.2024 09:49 Відповісти
Чого ви тут кукарікаєте? Наш потужний Лідор планує об'єднати всіх українців: когось з державним коритом, когось з окопом. Навіть міністерство єдності створив - Мінєд
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07.12.2024 10:17 Відповісти
Нічого страшного! Ну помилилася людина. Служив в СС, а потім в КПРС - яка різниця??
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07.12.2024 11:20 Відповісти
оце ж плотужна боротьба з метверчуком!
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07.12.2024 11:55 Відповісти
Прийшов готовити грунт для тріумфального повернення Медведчука? Так він для України вже Мертвечук...
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07.12.2024 13:19 Відповісти
внешне *****. внутри думаю тоже *******
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07.12.2024 14:34 Відповісти
Ну так це закономірно.
''Слуги Зеленського народу'' при Кучмі були так би мовити ''піонерами кучмізму''...
Потім при януковичу стали ''комсомольцями'' януковича і медведчука...
Це і є ''успадкування'' влади молодшими ''таваріщамі'' за допомогою ''мудрого'' народу.
''Мудрий'' народ у нас полюбив злодіїв, бандитів, аферистів і агентів *****.
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07.12.2024 15:16 Відповісти
Смарагдові зусилля Майдану звели нанівець та протягують ригів.
" По делам их узнаете, кто они"
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07.12.2024 15:41 Відповісти
FOOLS 73% досі вважають бзелю найкращим вибором ?
Їх товкаєш писками в зелене гіменце , а вони такі- ви ще більше відвертаєте людей від Пороха, ображаєте нас.
От же скот...скотина, а не люди
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07.12.2024 16:44 Відповісти
Зелений виродок вже майже досяг стадії, коли народ України його ненавидить сильніше ніж кацапів з пуйлом. Я вважаю, це успіх.
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07.12.2024 17:28 Відповісти
Вы до сих пор не поняли что у нас у власти молодежка регианалов? Глава администрации президента при Януковиче - Левочкин куча своих людей поза водил на ключевые должности через шлюхамию, вот видео от Ткача с УП где дружбан Левочкина завхоз Януковича Кравец раскидывает в покер в логове регианалов ресторане Ишак с Арахамией https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 , это тот Кравец у которого и всей семьи аннулировали вид на жительство в Литве за связь и лояльность с русскими https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html а дружек Кравца регианал и глава Киевгорстроя побрил холдинг и инвесторов на миллиарды, при этом публично послав всех на х..й и на свободе, а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., чем вам у власти не молодежка Регианалов и их крыша и обслуга? А вот вам вишенка на торте все вышеперечисленные персоны во главе с Бакановым месяц назад засветились на камеру на дне рождении регианала и любителя УПЦ МП Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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07.12.2024 17:35 Відповісти
 
 