Центр страткомунікацій при Мінкульті очолив політконсультант Сергій Биков, пов’язаний із Медведчуком
Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". Виконувачем обов'язків директора призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував екснардепа-зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на наказ №884 на сайті МКСК та "Детектор медіа".
Так, наказом №884 від 6 грудня Міністерство культури перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на державну установу "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".
Виконувачем обов'язків директора Центру призначено політичного консультанта Сергія Бикова, який до листопада цього року працював заступником начальника управління стратегічного планування та комунікацій та начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.
"Один з перших кроків - це аудит роботи Центру за попередній період. Загальний напрям роботи Центру не змінюється, він визначений в нас стратегією: ми маємо зрештою сформувати ефективну політику "єдиного голосу", щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою - це все є основна мета роботи Центру. І ми будемо продовжувати чинні проєкти, які реалізує Центр зараз", - сказав Биков у коментарі "Детектору медіа".
Що відомо про Бикова?
Як пише "Детектор медіа", Сергій Биков - політолог та політичний консультант, з 2015 року фігурує в медіа як керівник Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ, у 2017 році разом з тодішньою дружиною Анне Биковою заснував ГО з такою ж назвою.
У вересні 2022 року повідомив, що більше не співпрацює з ІНПОЛІТ, зараз ГО фігурує в медіа здебільшого як організатор заходів так званої "ЗеМолодіжки" - молодіжного руху, створення якого у 2021 році анонсував Олександр Корнієнко. У 2020 році, як він зазначив в коментарі "Детектору медіа", Биков на волонетерських засадах був консультантом з питань комунікацій Офісу Президента. Останнім часом Биков працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту.
Також медіа Texty.org зазначає, що Биков пов'язаний із медійниками, яких підозрюють у роботі на користь Медведчука і Росії.
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Розуміння цього факту, чітко пояснює всю кадрову (і не тільки) політику Зеленського та його команди. Тому і далі будуть з'являтись на високих посадах ті, кого в нормальній країні люстрували б пожиттєво.
! Вони встромляють ніж в спину воїнам , знищюють ПОВНІСТЬЮ здоровий глузд ! Для них Перемога - смерть і викриття їх співпраці з ТЕРРОРИСТАМИ
Люди Януковича, Портнова, Сивковича, Деркача, Медведчука - надійна опора Зеленського.
Це вже перемога Антимайдану чи "Дайтє єму єщьо 100 днєй"?
Але 25% українців казали, що буде саме так ще у 2019 році.
А 73%, як тоді було пофіг так і зараз. Бо кончені дебіли.
Це діагноз.
Но-но!
А уявіть собі, що адміни візьмуть і спровадять на цвинтар акаунтів увесь особовий склад "подоляцьких плоскогубців". Що тоді буде?.. Та ми тут від нудьги вимремо або між собою до зубів пересваримось за якусь дурницю.
-Так
- А у вас роспаспорт
- Так
- І брат в ФСБ?
-Так
- І батько голова Єдиної росії рязані?
-Так
- І ще у вас спільний бізнес з Валуєвим?
- Так
-Ви розумієте, що ми не можемо вас взяти?
- Порошенко барига, ненавиджу порохоботів!
- Ось ключі від кабінету.
Таких туристів ніде пускати не будуть.
в 14 году никакая толпа никакого азарова не избирала, ты заблудился, кацап
https://navarti.in.ua/10823-anne-bikova-ta-sergiy-bikov-pisali-novu-konstitutsiyu-yuliyi-timoshenko-tilki-politolog-prorosiyskiy-i-shhe-donedavna-podruzhzhya-pidtrimuvalo-medvedchuka.html
антимайдан антиукраїна в повній дії!
а тепер скажіть, що зе!гундоса всунули в президенти не для того що б напасти, та знищити україну.
''Слуги Зеленського народу'' при Кучмі були так би мовити ''піонерами кучмізму''...
Потім при януковичу стали ''комсомольцями'' януковича і медведчука...
Це і є ''успадкування'' влади молодшими ''таваріщамі'' за допомогою ''мудрого'' народу.
''Мудрий'' народ у нас полюбив злодіїв, бандитів, аферистів і агентів *****.
" По делам их узнаете, кто они"
Їх товкаєш писками в зелене гіменце , а вони такі- ви ще більше відвертаєте людей від Пороха, ображаєте нас.
От же скот...скотина, а не люди