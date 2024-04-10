На Сумщині заочно судитимуть російського пропагандиста Міхєєва, який закликав перетворити Суми на "мертву зону"

В Україні заочно судитимуть російського "політолога" Сергія Міхєєва, який вважає, що територія України історично належить Росії. Також він закликав перетворити Суми на "мертву зону".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відомий російський політик, теле- та радіоведучий, пропагандист, член центральної ради РФ в ефірі федеральних каналів систематично переконував глядачів у законності дій керівництва РФ та висловлював заклики до вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території України.

"Пропагандист стверджував, що територія України історично належить Росії, "это общая русская земля", більш того, обвинувачений вважає, "...кто сильнее, тот и будет решать, какая территория украинская, а какая российская...". Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила, що у висловлюваннях російського пропагандиста містяться заклики до зміни меж території й державного кордону України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Зазначається, що оскільки пропагандист переховується від правосуддя на території РФ, рішенням суду надано дозвіл на здійснення стосовно нього спеціального досудового розслідування.

Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук.

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 9 квітня 2024 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно російського політика-пропагандиста за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

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