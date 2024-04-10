УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8444 відвідувача онлайн
Новини
1 408 8

На Сумщині заочно судитимуть російського пропагандиста Міхєєва, який закликав перетворити Суми на "мертву зону"

міхеєв

В Україні заочно судитимуть російського "політолога" Сергія Міхєєва, який вважає, що територія України історично належить Росії. Також він закликав перетворити Суми на "мертву зону".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відомий російський політик, теле- та радіоведучий, пропагандист, член центральної ради РФ в ефірі федеральних каналів систематично переконував глядачів у законності дій керівництва РФ та висловлював заклики до вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території України.

"Пропагандист стверджував, що територія України історично належить Росії, "это общая русская земля", більш того, обвинувачений вважає, "...кто сильнее, тот и будет решать, какая территория украинская, а какая российская...". Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила, що у висловлюваннях російського пропагандиста містяться заклики до зміни меж території й державного кордону України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру російському "політологу" Міхєєву, який закликав перетворити Суми на "мертву зону"

Зазначається,  що оскільки пропагандист переховується від правосуддя на території РФ, рішенням суду надано дозвіл на здійснення стосовно нього спеціального досудового розслідування.

Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук.

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 9 квітня 2024 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно російського політика-пропагандиста за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Дивіться також: Російський пропагандист Пучков закликав до геноциду українців: "Я вважаю, що всю цю нацистську мразь треба перестріляти без жалю". ВIДЕО

Автор: 

політолог (66) прокуратура (3675) пропаганда (2801) Сумська область (3664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.04.2024 16:29 Відповісти
А це хіба не журавльов на фото?
показати весь коментар
10.04.2024 16:39 Відповісти
для кого ця дешева показуха? це щоб якось виправдати дивовижну миролюбність і бережливість до подібної наволочі з боку Малюка,Буданова і самого Великого Йермака??
показати весь коментар
10.04.2024 16:41 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2024 16:44 Відповісти
Удмурты, чуваши, мордва, вепсы, марийцы, помесь которых стала "русскими" никогда не жили на землях Украины. С какого хера наша земля вдруг стала их территорией. Пусть хоть одна их падаль расскажет, когда вдруг русичи решили сходить на сраные болота за спичками, а вроде как неоткуда появились украинцы. Это их проклятая орда вдруг стала "русскими славянами". На кого не глянешь, то черножопый, то блинорылый, то ***********.
показати весь коментар
10.04.2024 16:44 Відповісти
До сраки це все. Тільки ліквідація.
показати весь коментар
10.04.2024 16:56 Відповісти
Насильник черепах...ах...ахх...
показати весь коментар
11.04.2024 00:11 Відповісти
 
 